Χρ. Χριστοδούλου: Ενθαρρυντικά δεδομένα για τον καρκίνο στο πάγκρεας

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα από κάποια χημειοθεραπευτικά σχήματα για τον καρκίνο του παγκρέατος, παρουσιάστηκαν, στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), που έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Σικάγο.

Στο συνέδριο συμμετείχε ο παθολόγος-ογκολόγος και διευθυντής της Β’ Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Metropolitan Χρήστος Χριστοδούλου, ο οποίος μίλησε για το θέμα στην εκπομπή του Πρακτορείου Fm «104,9 Μυστικά Υγείας» με την Τάνια Μαντουβάλου. To breakthrough αυτού του συνεδρίου ήταν η μεγάλη πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον καρκίνο του παγκρέατος, όπου μέχρι τώρα δεν είχαμε πολλές θεραπείες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο γνωστός ογκολόγος.

«Πριν 3-4 χρόνια κάποιες χημειοθεραπείες τις οποίες και χρησιμοποιούσαμε στην προχωρημένη νόσο, στον μεταστατικό καρκίνο, άρχισαν να είναι αποτελεσματικές. Τώρα δόθηκαν και σε πιο πρώιμο στάδιο, δηλαδή σαν συμπληρωματική χημειοθεραπεία, αμέσως μετά το χειρουργείο ή σε όγκους που ήταν οριακά εξαιρέσιμοι, πριν το χειρουργείο, για να τους συρρικνώσουμε», λέει ο κ. Χριστοδούλου.

Αυτά τα φάρμακα που ήταν πολύ αποτελεσματικά στη μεταστατική νόσο, φάνηκε ότι αν δοθούν νωρίτερα σαν συμπληρωματική θεραπεία, σαν προεγχειρητική χημειοθεραπεία, έχουν πάρα πολύ καλά και πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, τονίζει ο κ Χριστοδούλου. «Και φαίνεται ότι ένας συνδυασμός που περιλαμβάνει κάποια από αυτά τα φάρμακα, αν δοθεί αμέσως μετά το χειρουργείο, μπορεί να αυξήσει δραματικά τον αριθμό των ασθενών που θα ιαθούν από τον καρκίνο του παγκρέατος. Είναι μάλιστα διαθέσιμα και στη χώρα μας».

Σχεδόν διπλασιασμός της επιβίωσης

Και το ερώτημα εύλογο για το αν το προσδόκιμο επιβίωσης έχει αυξηθεί για τον καρκίνο στο πάγκρεας. «Ναι είναι σαφές ότι έχει αυξηθεί τόσο στη μεταστατική νόσο, όσο και στην πρώιμη φάση της. Μέχρι τώρα στον πρώιμο καρκίνο του παγκρέατος η χημειοθεραπεία μετά το χειρουργείο, οδηγούσε σε μία διάμεση επιβίωση γύρω στους τριάντα, τριάντα και κάτι μήνες. Τώρα έχουμε φτάσει στους 54 μήνες, κοντά δηλαδή στα πέντε χρόνια. Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών όταν ξεπερνά την πενταετία προφανώς ιάται».

Ο ασθενής με καρκίνο θέλει «Το» φάρμακο που θα τον κάνει καλά, επισημαίνει ο κ. Χριστοδούλου. «Θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός και δεν θέλω να δώσω αυτό το μήνυμα. Αν όμως αυτές οι χημειοθεραπείες δοθούν πρώιμα στην πορεία της νόσου, οδηγούν σαφώς περισσότερους ασθενείς, απ ότι μέχρι τώρα, στην ίαση. Και αυτό είναι μία σημαντική εξέλιξη από το φετινό συνέδριο (ASCO2018)», καταλήγει ο κ. Χριστοδούλου.

