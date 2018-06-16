search
ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 11:22
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.06.2018 07:40

Μετανιώσατε για κάποιο τατουάζ; Δείτε πώς γίνεται αφαίρεση με λέιζερ (Videos)

16.06.2018 07:40
Πατέρας έκανε τατουάζ το σημάδι που έχει ο μικρός του γιος στο κορμί για να μη νιώθει άσχημα το παιδί (Photos) - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Από τη στιγμή που ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να κάνουν κάποιο τατουάζ στο σώμα τους, είναι φυσικό να έχει αυξηθεί αντίστοιχα και ο αριθμός εκείνων που μετανιώνουν για την επιλογή τους αυτή και αναζητούν τρόπους να αφαιρέσουν το τατουάζ από το σώμα τους.

Ένας από τους τρόπους αφαίρεσης τατουάζ είναι φυσικά και η μέθοδος λέιζερ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ απλό. Από τη στιγμή που κάνετε ένα τατουάζ, τα λευκά σας αιμοσφαίρια προσπαθούν αφαιρέσουν τις “ξένες” χρωστικές ουσίες που εισήλθαν στο υπόστρωμα του δέρματος. Αυτό εξηγεί γιατί τα τατουάζ αρχίζουν να γίνονται πιο “θαμπά” συν τω χρόνω, αλλά όχι στο βαθμό που να απομακρυνθούν οριστικά.

Πώς γίνεται η αφαίρεση τατουάζ με λέιζερ

Η αφαίρεση τατουάζ με λέιζερ “χτυπάει” τα βαρέα μέταλλα στα σωματίδια του μελανιού. Έτσι επιτρέπει στα πολύ πιο μικρά σε μέγεθος λευκά αιμοσφαίρια που αρχικά δεν μπορούσαν να περάσουν, να καταπολεμήσουν τα σωματίδια του μελανιού.

Στο 3′:40” του βίντεο που ακολουθεί βλέπετε μια σύγκριση μεταξύ του μεγέθους των λευκών αιμοσφαιρίων και των σωματιδίων μελανιού. Η διαδικασία διάσπασης των μεγάλων αυτών σωματιδίων σε μικρότερα μέσω του “βομβαρδισμού” με λέιζερ φαίνεται στο 6′:55”. Το λέιζερ βοηθά τα λευκά κύτταρα να μεταφέρουν τα σωματίδια μελανιού στο ήπαρ, ώστε να μπορούν να απομακρυνθούν.

Η αφαίρεση έχει και κάποιες παρενέργειες. Οι χρωστικές ουσίες κάποιων χρωμάτων, όπως το “κίτρινο #7”, είναι γνωστό ότι διασπώνται σε τοξικές και δηλητηριώδεις χημικές ουσίες στο σώμα κατά την έκθεσή τους στο φως, είτε μέσω υπεριώδους φωτός, είτε με την αποτρίχωση με λέιζερ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει αυτές τις τοξικές ουσίες να φτάσουν στα νεφρά και το συκώτι σας, σύμφωνα με το Natural News.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αφαίρεση με λέιζερ είναι μια επίπονη διαδικασία που πρέπει να επαναληφθεί αρκετές φορές για να απομακρυνθεί επιτυχώς και πλήρως το σχέδιο. Ακόμα και μετά από αυτές τις προσπάθειες, όμως, το τατουάζ μπορεί να μην αποσυντεθεί πλήρως, ανάλογα με τις χρωστικές ουσίες και την πυκνότητα του μελανιού που χρησιμοποιήθηκε.

Πηγή: iatropedia.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
afroditi-nestora-mama-1200×675-1
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα, τέταρτη σύλληψη, για την δολοφονική επίθεση στην Βάγια Νέστορα

pavlos-marinakis_1202_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση – Για τους διωκόμενους βουλευτές ισχύει το τεκμήριο της αθωώτητας

KIA_STONIC_GT_001
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Kia: Όλη η υβριδική γκάμα και οι τιμές

samaras_patoulidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σαμαράς «τα είπε» με την Πατουλίδου

gipedo-kansas-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

lorenzo-kariere
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας

ellinoamerikaniko omada diasosis- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Μας αναγνώρισαν στα χαρτιά, αλλά μας άφησαν μόνους»: Η κραυγή αγωνίας της Ελληνοαμερικανικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης στη Ναύπακτο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 11:22
afroditi-nestora-mama-1200×675-1
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα, τέταρτη σύλληψη, για την δολοφονική επίθεση στην Βάγια Νέστορα

pavlos-marinakis_1202_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση – Για τους διωκόμενους βουλευτές ισχύει το τεκμήριο της αθωώτητας

KIA_STONIC_GT_001
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Kia: Όλη η υβριδική γκάμα και οι τιμές

1 / 3