Καρκίνος στο πάγκρεας: Το «καμπανάκι» που δεν πρέπει να αγνοούμε

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι ένας από τους πλέον θανατηφόρους καρκίνους, καθώς το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης μετά τη διάγνωση υπολογίζεται πως είναι μόλις 8%.

Ο λόγος είναι ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων –περίπου στο 80% των ασθενών –ο καρκίνος εντοπίζεται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο.

Η σημαντική καθυστέρηση στη διάγνωση οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι ο καρκίνος του παγκρέατος σπανίως προκαλεί συμπτώματα σε αρχικό στάδιο όσο και στην έλλειψη αποτελεσματικών μεθόδων προληπτικού ελέγχου όπως υπάρχουν για άλλες μορφές καρκίνου (π.χ. μαστογραφία για τον καρκίνο του μαστού, κολονοσκόπηση για τον ορθοκολικό καρκίνο).

Έτσι, η αναγνώριση των ομάδων του πληθυσμού που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο στο πάγκρεας και ταυτόχρονα η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κρίνονται ζωτικής σημασίας για να βελτιωθεί η πρόγνωση της νόσου.

Καρκίνος στο πάγκρεας & διαβήτης τύπου 2

Σύμφωνα με μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύεται στο επίσημο περιοδικό του Εθνικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ για τον Καρκίνο (JNCI), η εκδήλωση διαβήτη τύπου 2 «προειδοποιεί» για τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης παγκρεατικού καρκίνου έως και τρία χρόνια αργότερα. Η πρόσφατη διάγνωση για διαβήτη τύπου 2, διαπίστωσαν οι ερευνητές, συσχετίζεται με 2,3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου στο πάγκρεας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ερευνητές διαπιστώνουν μια άμεση σχέση ανάμεσα στον διαβήτη και στον καρκίνο του παγκρέατος. Παλαιότερα ευρήματα έχουν υποδείξει ότι οι διαβητικοί διατρέχουν περίπου διπλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν τον συγκεκριμένο καρκίνο και ταυτόχρονα η συχνότητα του διαβήτη μεταξύ των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος είναι πολύ μεγαλύτερη συγκριτικά με ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με άλλες μορφές καρκίνου.

Αν και ο αυξημένος κίνδυνος για καρκίνο στο πάγκρεας μεταξύ των διαβητικών είναι διαπιστωμένος, στο πλαίσιο της νέας μελέτης οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν κατά πόσο παίζει σημαντικό ρόλο μια νέα διάγνωση για διαβήτη. Για τον σκοπό αυτόν, ανέλυσαν στοιχεία που αφορούσαν 49.000 ανθρώπους, εκ των οποίων 15.833 διαγνώστηκαν με διαβήτη σε διάστημα δέκα ετών (1993-2003). Κατά την περίοδο παρακολούθησης, για 14 χρόνια μετά, καταγράφηκαν 408 περιστατικά καρκίνου του παγκρέατος.

Στην ομάδα των ασθενών με διαβήτη τα περιστατικά καρκίνου του παγκρέατος ήταν 128 κατά τη 14ετία, ενώ στα υγιή άτομα 280. Στην ομάδα των διαβητικών, σε ποσοστό 52,3% των περιπτώσεων η διάγνωση του διαβήτη έγινε έως και 36 μήνες πριν τη διάγνωση του καρκίνου.

Να σημειωθεί ότι η πρόσφατη διάγνωση για διαβήτη ήταν πολύ συχνότερη μεταξύ των ασθενών που εκδήλωσαν καρκίνο στο πάγκρεας (16,4%) συγκριτικά με ασθενείς που εκδήλωσαν άλλες μορφές καρκίνου, όπως ορθοκολικό (6,7%), μαστού (5,3%) ή προστάτη (5,5%).

«Τα ευρήματά μας υποστηρίζουν τη θεωρία ότι η πρόσφατη εκδήλωση του διαβήτη αποτελεί συνέπεια του καρκίνου του παγκρέατος» αναφέρει σχετικά η επικεφαλής συντάκτρια της μελέτης, Γουέντι Σετιαβάν, καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή Κεκ του Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια. Δεδομένης της αρκετά κακής πρόγνωσης που έχει η συγκεκριμένη νόσος, η καθηγήτρια επισημαίνει πως «η έγκαιρη αναγνώριση των ανθρώπων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του παγκρέατος μπορεί να σώσει ζωές».