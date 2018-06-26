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Την τελευταία του πνοή άφησε, εν ώρα εργασίας, 45χρονος εργαζόμενος στην καθαριότητα του Δήμου Κορωπίου, μετά από αλλεργικό σοκ που του προκάλεσε τσίμπημα σφήκας.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλει το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, «ο συνάδελφος στη καθαριότητα του Δήμου Κορωπίου 45 ετών έπεσε νεκρός την προηγούμενη Παρασκευή από αλλεργικό σοκ μετά από τσίμπημα από σφήγκες την ώρα που προσπαθούσε να ξεσφηνώσει ένα καναπέ από την αρπάγη».

Σύμφωνα με την καταγγελία, «ενώ καλέστηκε ασθενοφόρο, το κοντινότερο βρισκόταν στην περιοχή του Λαυρίου με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και να αφήσει την τελευταία του πνοή ο συνάδελφος μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά του».

Το Συνδικάτο καταγγέλλει «την κυβέρνηση που έχει αφήσει όλη τη περιοχή των Μεσογείων χωρίς νοσοκομείο και με ελλιπή αριθμό ασθενοφόρων να προσπαθούν να καλύψουν τις όποιες ανάγκες», σημειώνοντας ότι «ο συνάδελφος μπορεί και να είχε σωθεί αν έγκαιρα είχε έρθει το ασθενοφόρο και είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο».

«Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του συναδέλφου αλλά και στους συναδέλφους του.

Για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι οι συνθήκες στις υπηρεσίες καθαριότητας είναι απαράδεκτες. Οι συνάδελφοι καθημερινά δίνουν μάχη για το μεροκάματο με κίνδυνο την ζωή τους.

Συνάδελφοι ως εδώ. Αρκετούς συναδέλφους μας θρηνήσαμε. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να μείνουμε άλλο απαθείς, οργανώνουμε τον αγώνα μας. Τώρα σε κάθε δήμο με ευθύνη του σωματείου θα πρέπει να συγκροτηθούν Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας απαιτώντας να αλλάξει η νομοθεσία που θέλει τις συγκεκριμένες επιτροπές να έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα, απαιτούμε σε κάθε δήμο να υπάρχει Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Εργασίας. Δεν βγαίνουμε για δουλειά αν δεν έχουμε τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας.

Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για ακόμα μια φορά εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συναδέλφους του δήμου Κορωπίου».

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί δραματικά οι θάνατοι εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας των Δήμων, ιδίως μετά την υιοθέτηση των «πεντάμηνων» και «οκτάμηνων» προγραμμάτων απασχόλησης. Το 2015 το ΣΕΠΕ είχε εντοπίσει παραβιάσεις της εργασιακής νομοθεσίας που περιελάμβαναν από υποχρεωτικές υπερωρίες μέχρι χειροδικίες κατά εργαζομένων.

Εξάλλου πριν περίπου έναν χρόνο, την 1η Ιουλίου του 2017, τον γύρο της Ελλάδας είχε κάνει η είδηση του θανάτου της 60χρονης εργάτριας στην καθαριότητα του Δήμου Ζωγράφου, Ντανιέλας Πρελορέντζου, η οποία εργαζόταν διπλοβάρδια εν μέσω καύσωνα.