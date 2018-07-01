Αφγανιστάν: Μακελειό στο κέντρο της πόλης Τζαλαλαμπάντ – 12 νεκροί από επίθεση αυτοκτονίας

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της πόλης Τζαλαλαμπάντ, στο ανατολικό Αφγανιστάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 12 άνθρωποι.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε υπαίθρια αγορά της πόλης και οφείλεται, κατά πάσα πιθανότητα, σε επίθεση αυτοκτονίας, λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του προέδρου Ασχράφ Γάνι.

Προκλήθηκαν καταστροφές σε καταστήματα και κτίρια γύρω από την πλατεία Μουχαμπεράτ της πόλης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνήτη Αταουλάχ Κογιάνι.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο απολογισμός των θυμάτων πιθανόν να αυξηθεί καθώς το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης ήταν αποκλεισμένο λόγω της επίσκεψης του προέδρου, ο οποίος τη στιγμή της έκρηξης δεν βρισκόταν στην περιοχή.

Καμία οργάνωση δεν ανέλαβε αμέσως την ευθύνη για την έκρηξη, η οποία είναι η τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων στην Τζαλαλαμπάντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαχάρ, όπου μαχητές του Ισλαμικού Κράτους έχουν ισχυρή παρουσία τα τελευταία χρόνια.

