ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:45
01.07.2018 14:04

Αφγανιστάν: Μακελειό στο κέντρο της πόλης Τζαλαλαμπάντ – 12 νεκροί από επίθεση αυτοκτονίας

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της πόλης Τζαλαλαμπάντ, στο ανατολικό Αφγανιστάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 12 άνθρωποι.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε υπαίθρια αγορά της πόλης και οφείλεται, κατά πάσα πιθανότητα, σε επίθεση αυτοκτονίας, λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του προέδρου Ασχράφ Γάνι. 

Προκλήθηκαν καταστροφές σε καταστήματα και κτίρια γύρω από την πλατεία Μουχαμπεράτ της πόλης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνήτη Αταουλάχ Κογιάνι.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο απολογισμός των θυμάτων πιθανόν να αυξηθεί καθώς το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης ήταν αποκλεισμένο λόγω της επίσκεψης του προέδρου, ο οποίος τη στιγμή της έκρηξης δεν βρισκόταν στην περιοχή.

Καμία οργάνωση δεν ανέλαβε αμέσως την ευθύνη για την έκρηξη, η οποία είναι η τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων στην Τζαλαλαμπάντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαχάρ, όπου μαχητές του Ισλαμικού Κράτους έχουν ισχυρή παρουσία τα τελευταία χρόνια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Reuters: Η Ελλάδα θα μειώσει στο 2% από 2,4%  την πρόβλεψη ανάπτυξης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πότε παραιτείται ένας Πρωθυπουργός;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μήνυση του Γιώργου Μυλωνάκη σε Κύπριο δημοσιογράφο -«Δολοφονία χαρακτήρα σε βάρος μου»

ΚΟΣΜΟΣ

Γάτος χτυπήθηκε από τρένο και βγήκε ζωντανός μετά από μία μέρα – Απίστευτη επιχείρηση διάσωσης

ΚΟΣΜΟΣ

Ένοπλη επίθεση σε σχολείο της Τουρκίας: Προειδοποίησε στα social πριν ανοίξει πυρ ο 19χρονος δράστης (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΚΑΛΧΑΣ

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

