Πώς να εξολοθρεύεστε «στρατιές» από κουνούπια με μια σόδα και έναν ανεμιστήρα (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μπορεί να σας φανεί πολύ περίεργο αλλά με το κόλπο που ακολουθεί μπορείτε να απαλλαγείτε μέχρι και από 4000 κουνούπια μέσα σε μια νύχτα. Και μάλιστα χωρίς να χρησιμοποιήσετε κανένα χημικό αντικουνουπικό προϊόν.

Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένα μπουκάλι με ανθρακούχο νερό και έναν καλό ανεμιστήρα δαπέδου.

Ξεκινήστε βάζοντας ένα προστατευτικό πλέγμα στο πίσω μέρος του ανεμιστήρα εκεί όπου μαζεύει τον αέρα.

Έπειτα τοποθετήστε το μπουκάλι με το ανθρακούχο νερό κοντά στον ανεμιστήρα και ανοίξτε το. Τα κουνούπια αγαπούν το διοξείδιο του άνθρακα και έλκονται από αυτό.

Βάλτε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία. Τα κουνούπια θα πηγαίνουν προς το διοξείδιο του άνθρακα αλλά θα τα παρασύρει ο ανεμιστήρας και θα κολλάνε πάνω στο πλέγμα.

Δείτε στο video που ακολουθεί πώς ακριβώς θα πρέπει να εφαρμόσετε αυτό το κόλπο.

Πηγή: spirossoulis