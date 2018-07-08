Ιρλανδικό πλοίο αποβίβασε 106 μετανάστες στη Μεσίνα της Σικελίας

Εκατόν έξι μετανάστες μεταφέρθηκαν στην Μεσίνα της Σικελίας από το ιρλανδικό στρατιωτικό πλοίο Σάμιουελ Μπέκετ.

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι έκανε γνωστό ότι θα ζητήσει να μην κατευθύνονται προς την Ιταλία όλα τα πλοία ευρωπαϊκών αποστολών που διασώζουν μετανάστες και πρόσφυγες, γιατί «στη Ρώμη υπάρχει νέα κυβέρνηση και η μουσική έχει αλλάξει».

Είναι μια από τις θέσεις που η Ιταλία θα παρουσιάσει την ερχόμενη Τετάρτη, στην τριμερή συνάντηση στο Ινσμπρουκ, με τους υπουργούς Εσωτερικών της Αυστρίας και της Γερμανίας.

