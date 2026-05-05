ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 13:55
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη​ των Πανελληνίων Αγώνων Special Olympics ξεκίνησε

Με το βλέμμα στραμμένο στην κορυφή της προσπάθειας και της θέλησης, τα Special Olympics Hellas δίνουν την εκκίνηση των Πανελληνίων Αγώνων «Λουτράκι 2026». Η διοργάνωση-θεσμός, που φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια δυναμικής παρουσίας, θα φιλοξενηθεί στο Λουτράκι Κορινθίας, από τις 8 έως τις 13 Μαΐου 2026. Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων για άλλη μία χρονιά στηρίζει με υπερηφάνεια τη διοργάνωση, προάγοντας τις αξίες του σεβασμού και της ίσης συμμετοχής.

Η Τελετή Έναρξης των Αγώνων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου και ώρα 19:00, με μια εντυπωσιακή Τελετή Έναρξης στο Δημοτικό Θέατρο «Παντελής Ζερβός» ανοιχτή προς το κοινό. Στην παρουσίαση της βραδιάς θα βρίσκονται η Τζένη Μελιτά και ο Σπύρος Μαργαρίτης, οι οποίοι θα υποδεχθούν τους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης με την συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου.

Την επίσημη έναρξη των Πανελληνίων Αγώνων «Λουτράκι 2026» θα κηρύξει ο Πρόεδρος των Special Olympics Hellas, Διονύσιος ΚοδέλλαςΠρέσβυς ε.τ., παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων. Μετά την κήρυξη των Αγώνων ακολουθεί λαμπαδηδρομία από αθλητές των Special Olympics και το άναμμα της φλόγας. Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος, αθλήτριες από το Προπονητικό Πρόγραμμα Ενόργανης Γυμναστικής θα παρουσιάσουν χορευτικές συνθέσεις, ενώ η Τελετή θα ολοκληρωθεί με τη μπάντα «Μπαντοκαφενείο» που αποτελείται από αθλητές Special Olympics Καγιάκ, αλλά και από άτομα χωρίς νοητική αναπηρία.

Στην επέτειο των 10 ετών, η διοργάνωση ισχυροποιεί το αποτύπωμά της, με περισσότερους από 450 αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο να λαμβάνουν μέρος, μαζί με τους προπονητές και τους συνοδούς τους.

Η υλοποίηση αυτής της κορυφαίας αθλητικής συνάντησης βασίζεται στην πολύτιμη και διαρκή στήριξη των χορηγών και υποστηρικτών.

Με κοινό όραμα και δέσμευση, οι συντελεστές της διοργάνωσης συμβάλλουν έμπρακτα στην υλοποίηση της αποστολής του οργανισμού για έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς, όπου ο αθλητισμός λειτουργεί ως γέφυρα αποδοχής και έμπνευσης για την κοινωνία.

Μέγας Δωρητής το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Χρυσός Χορηγός η Attica Group και Χορηγός ιματισμού η Admiral. Καθοριστική είναι και η συμβολή των Toyota Motor Europe και Lions Clubs International Foundation. Αργυροί ​ Χορηγοί οι εταιρείες ΔΕΣΦΑΤεκτονικό ΊδρυμαAVAXΚΑΟΥΣΗΣ Α.ΕΔΕΛΤΑAl Khashlok GroupΊδρυμα Π. Γιαννακόπουλος, και Κλέλια Χατζηιωάννου. Σημαντική είναι και η στήριξη των: Motor OilIntrumΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕΧαλυβουργία ΕλλάδοςΠεριφέρεια ΠελοποννήσουΌμιλος Qualco και Qualco FoundationΊδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης ΑγγελικούσηςΠαπαδοπούλου και Gastrade. Τέλος, η adidas, ως volunteer partner θα συνδράμει με το ανθρώπινο δυναμικό της στελεχώνοντας εθελοντικά τους Αγώνες. Χορηγοί Επικοινωνίας της διοργάνωσης είναι το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και η Εταιρεία Στρατηγικής Επικοινωνίας SOCIALDOO.

Ανάμεσα στους Θεσμικούς Υποστηρικτές της διοργάνωσης είναι το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

