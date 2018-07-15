Τραυματίστηκε γλάρος σε τροχαίο – Επιχείρηση διάσωσης (Photos)

Ένας γλάρος τραυματίστηκε το Σάββατο 14 Ιουλίου μετά από τροχαίο όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στην παραλιακή του Ηρακλείου στο ύψος του Γιόφυρου.
Το αποτέλεσμα ήταν ο γλάρος να μην μπορεί να πετάξει και να βρεθεί λίγα μέτρα πιο μακριά σε χαράδρα της περιοχής.
Μέλη της Ζωόφιλης Δράσης ενημέρωσαν την πυροσβεστική με την 3η ΕΜΑΚ να σπεύδει στο σημείο και να περισυλλέγει το τραυματισμένο πουλί.
Στη συνέχεια, όπως αναφέρει η Ζωόφιλη Δράση, ο γλάρος εξετάστηκε και στάλθηκε με την βοήθεια του ΚΤΕΛ Κρήτης σε εκπαιδευμένο μέλος του ΕΚΠΑΖ για την περαιτέρω φροντίδα και ανάρρωσή του.
