ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 12:11
20.07.2018 14:57

Πάνος Ρήγας: «Η Νέα Δημοκρατία έχει ενστερνιστεί τις αντιλήψεις, τις θέσεις και τις πρακτικές της Χρυσής Αυγής»

«Η Νέα Δημοκρατία ενοχοποιεί τις ακροδεξιές πρακτικές» υποστήριξε από τη Μυτιλήνη, όπου βρίσκεται συμμετέχοντας σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Πάνος Ρήγας.

Σε ερώτηση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων εάν ανησυχούν τον ΣΥΡΙΖΑ τα φαινόμενα της ακροδεξιάς ρητορικής αλλά και της ανάλογης πρακτικής που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα, ο κ. Ρήγας απάντησε: «Είναι προφανές ότι και μας ανησυχεί και μας προβληματίζει. Εμείς, όμως, κρατήσαμε τα τελευταία χρόνια μια τέτοια στάση, η οποία απομείωσε, έβαλε στην άκρη αυτό το οποίο εμφανιζόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα από μεριάς της Χρυσής Αυγής. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που έδωσαν τη δυνατότητα της αύξησης στη Χρυσή Αυγή, τέτοια μάλιστα που την έβαλε και στη Βουλή».

«Σήμερα η Χρυσή Αυγή, και δεν είναι τυχαίο αυτό, εμφανίζεται με δημόσιο λόγο και συμμετέχει σε όλα εκείνα τα φαινόμενα γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ενστερνιστεί αυτές τις αντιλήψεις, τις θέσεις και τις πρακτικές. Σε όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει της εμπιστοσύνη του στην κοινωνία και στην προοδευτική Ελλάδα με τις βαθιές αντιφασιστικές ρίζες» κατέληξε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

