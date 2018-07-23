Επίθεση αυτοκτονίας στο Ιράκ: Ο ένας από τους δύο ενόπλους που εισέβαλαν στο κυβερνείο του Ερμπίλ πυροδότησε τα εκρηκτικά

Ο ένας από τους δύο ενόπλους που εισέβαλαν σήμερα στο κτίριο του κυβερνείου στο Ερμπίλ, όπου εδρεύει η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν (KRG) στο βόρειο Ιράκ, πραγματοποίησε επίθεση αυτοκτονίας, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα και κουρδικές πηγές ασφαλείας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες από την επίθεση αυτοκτονίας, ενώ έχει γίνει γνωστό ότι δύο αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί κατά την επίθεση αυτή.

Οι δύο ένοπλοι εισέβαλαν νωρίτερα σήμερα στο κτίριο του κυβερνείου στο Ερμπίλ και κατάφεραν να φτάσουν στον τρίτο όροφό του, από τα παράθυρα του οποίου πυροβολούσαν τις δυνάμεις ασφαλείας.

Τώρα άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας “έχουν μπει στο ισόγειο και ετοιμάζονται να επιτεθούν στους εισβολείς”, δήλωσε στη συνέχεια ο αναπληρωτής κυβερνήτης της πόλης Ταχίρ Αμπντουλάχ, ενώ το Reuters μετέδωσε πριν από λίγο επικαλούμενο πηγές της ασφάλειας ότι ελεύθεροι σκοπευτές των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας πυροβολούν προς τον τρίτο όροφο όπου βρίσκονται οι επιτιθέμενοι.

