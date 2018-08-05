Αφγανιστάν: Τρία μέλη του ΝΑΤΟ σκοτώθηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας

Τρεις στρατιώτες μέλη της αποστολής “Αποφασιστική Στήριξη” του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση αυτοκτονίας στη διάρκεια περιπολίας που πραγματοποιούσαν πεζή στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η διοίκηση της δύναμης.
Επιπλέον ένας Αμερικανός και δύο Αφγανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, πρόσθεσε η ανακοίνωση, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει την εθνικότητα των νεκρών.
Έρευνα έχει ξεκινήσει για την επίθεση που σημειώθηκε στη συνοικία Χάλα Ζάι της πόλης Σαρικάρ, πρωτεύουσας της επαρχίας Πάρουαν.
Η Ουαχίντα Σάχκαρ, εκπρόσωπος του κυβερνήτη της Πάρουαν, δήλωσε ότι ο βομβιστής αυτοκτονίας είχε στόχο τις ξένες δυνάμεις που πραγματοποιούσαν περιπολία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
