search
ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:46
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2018 14:09

Αίγυπτος: Οι δυνάμεις ασφαλείας απέτρεψαν επίθεση αυτοκτονίας μέσα σε χριστιανική εκκλησία

Η αιγυπτιακή αστυνομία απέτρεψε σήμερα μια επίθεση αυτοκτονίας σε χριστιανική εκκλησία, στο βόρειο τμήμα του Καϊρου, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας καμικάζι επιχείρησε να εισέλθει στην Εκκλησία της Παρθένου Μαρίας στη συνοικία του Καϊρου Σούμπρα Ελ Χέιμα, αλλά έφυγε όταν παρατήρησε ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ για τη διάρκεια θρησκευτικών εορτασμών των Κοπτών Χριστιανών, ανέφερε η Egypt Today.

Σύμφωνα με το ίδιο έντυπο, η βόμβα την οποία έφερε ο επίδοξος δράστης εξερράγη ενώ εκείνος βρισκόταν σε αρκετά μεγάλη απόσταση από την εκκλησία. Κανένας -πέραν του δράστη- δεν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε.

Οι αιγυπτιακές αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας σε εκκλησίες της χριστιανικής μειονότητας έπειτα από αρκετές επιθέσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Τον Δεκέμβριο του 2016 επίθεση στον Καθεδρικό Ναό των Κοπτών, στη συνοικία Αμπάσια του Καϊρου, σκότωσε 29 ανθρώπους και τραυμάτισε 47. Τον Απρίλιο του 2017, διπλή βομβιστική επίθεση σε εκκλησίες στις πόλεις Τάντα και Αλεξάνδρεια στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 48 ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων περίπου 90.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3