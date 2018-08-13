ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 13:47
13.08.2018 07:18

Η Μπέτι Μίντλερ κάλεσε τον Τραμπ να παραιτηθεί

Η ηθοποιός, τραγουδίστρια και κινηματογραφική παραγωγός Μπέτι Μίντλερ γιόρτασε στις 9 Αυγούστου την επέτειο παραίτησης του προέδρου των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον προτείνοντας σε έναν άλλον πρόεδρο να ακολουθήσει το παράδειγμά του.

Σε μήνυμά της στο Twitter η Μπέντι Μίντλερ έγραψε ότι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα του Νίξον με παραίτησή του από το προεδρικό αξίωμα.

Ο Ρίτσαρντ Νίξον παραιτήθηκε στις 9 Αυγούστου του 1974 μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου Watergate.

«Ο Νίξον παραιτήθηκε σαν σήμερα πριν από 44 χρόνια. Προχώρα, Ντόναλντ!», έγραψε η Αμερικανίδα ηθοποιός, η οποία στην πολυετή καριέρα της έχει βραβευθεί με τρία βραβεία Grammy, τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, τρία βραβεία Emmy και δύο βραβεία Tony.

Η Μπέτι Μίντλερ είναι πολύ επικριτική απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει πολλές φορές τη διαφωνία της με τις αποφάσεις του και η διαμάχη τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαρκεί εδώ και χρόνια.

Το 2012, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, πάλι στο Twitter, την χαρακτήρισε «εξαιρετικά μη ελκυστική γυναίκα».

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

