Η Μπέτι Μίντλερ κάλεσε τον Τραμπ να παραιτηθεί

Η ηθοποιός, τραγουδίστρια και κινηματογραφική παραγωγός Μπέτι Μίντλερ γιόρτασε στις 9 Αυγούστου την επέτειο παραίτησης του προέδρου των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον προτείνοντας σε έναν άλλον πρόεδρο να ακολουθήσει το παράδειγμά του.
Σε μήνυμά της στο Twitter η Μπέντι Μίντλερ έγραψε ότι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα του Νίξον με παραίτησή του από το προεδρικό αξίωμα.
Ο Ρίτσαρντ Νίξον παραιτήθηκε στις 9 Αυγούστου του 1974 μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου Watergate.
«Ο Νίξον παραιτήθηκε σαν σήμερα πριν από 44 χρόνια. Προχώρα, Ντόναλντ!», έγραψε η Αμερικανίδα ηθοποιός, η οποία στην πολυετή καριέρα της έχει βραβευθεί με τρία βραβεία Grammy, τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, τρία βραβεία Emmy και δύο βραβεία Tony.
Η Μπέτι Μίντλερ είναι πολύ επικριτική απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει πολλές φορές τη διαφωνία της με τις αποφάσεις του και η διαμάχη τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαρκεί εδώ και χρόνια.
Το 2012, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, πάλι στο Twitter, την χαρακτήρισε «εξαιρετικά μη ελκυστική γυναίκα».
Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ
