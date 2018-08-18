Οργή των οικογενειών για τη δημόσια κηδεία των θυμάτων από την κατάρρευση της γέφυρας στη Γένοβα

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Πέντε χιλιάδες άτομα παρακολουθούν την κηδεία των δεκαέξι θυμάτων από την κατάρρευση της γέφυρας στη Γένοβας.

Οι οικογένειες των 16 θυμάτων που αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν είναι οργισμένοι με το κράτος και δε θέλουν ο θρήνος τους να γίνει δημόσιο θέαμα. «Το κράτος είναι αυτό που το προκάλεσε. Ας μην δείξουν τα πρόσωπά τους, η παρέλαση των πολιτικών (στην δημόσια κηδεία) είναι επαίσχυντη» δήλωσε η μητέρα ενός εκ των τεσσάρων νεαρών θυμάτων από την Νάπολη που έχασε τη ζωή του στο περιστατικό.

«Πρόκειται για μια εντυπωσιακή διαμαρτυρία από μέρους όλων αυτών των οικογενειών και των πολιτών της χώρας, γενικότερα. Νιώθουν ότι απειλείται η ασφάλειά τους», υπογράμμισε πριν από λίγο, σε σχόλιό του, ο διευθυντής της εφημερίδας La Stampa, Μαουρίτσιο Μολινάρι. Πρόσθεσε, δε, ότι «ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματταρέλλα, ο οποίος είναι παρών στην Γένοβα, θα πρέπει, με μεγάλη δυσκολία, να προσπαθήσει να επουλώσει τις πληγές αυτές».

Στον χώρο της Έκθεσης της Γένοβας, όπου γίνεται η κηδεία, χειροκροτήθηκαν επανειλημμένα, πάντως, τόσο οι πυροσβέστες, όσο και οι άνδρες και οι γυναίκες της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας.

Πάνω στα φέρετρα, έχει τοποθετηθεί μια σημαία της Χιλής (ένα από τα θύματα καταγόταν από την Λατινική Αμερική), αλλά και σημαίες της ποδοσφαιρικής ομάδας της Γένοβας. Ο Ιταλός πρόεδρος Ματταρέλλα, πριν από την κηδεία, επισκέφθηκε το σημείο της κατάρρευσης, όπου επί τέσσερις ημέρες κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια οι πυροσβέστες, η αστυνομία και οι καραμπινιέροι, η Πολιτική Προστασία και αμέτρητοι εθελοντές.

Οι πυροσβέστες που πήραν μέρος στην επιχείρηση αποτίουν το ύστατο χαίρε στα θύματαΟι πυροσβέστες που πήραν μέρος στην επιχείρηση αποτίουν το ύστατο χαίρε στα θύματα

Η Autostrade per l’Italia ανακοίνωσε σήμερα ότι υψηλόβαθμα στελέχη της θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσουν τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η ιταλική εταιρεία μετά την κατάρρευση της οδογέφυρας Μοράντι στον αυτοκινητόδρομο Α10 στη Γένοβα, στη βόρεια Ιταλία, την περασμένη Τρίτη.

Η Autostrade, που υπάγεται στον όμιλο υποδομών Atlantia, ελέγχει το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α10 που συνδέει την Γένοβα με τη γαλλική μεθόριο και ως εκ τούτου βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής θύελλας που ξέσπασε μετά την κατάρρευση την Τρίτη τμήματος μήκους 200 μέτρων της οδογέφυρας στον αυτοκινητόδρομο αυτόν, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 38 ανθρώπων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρός της και ο γενικός διευθυντής της θα ανακοινώσουν κατά την συνέντευξη αυτή Τύπου τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Autostrade για να υποστηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων, των αγνοουμένων και αυτούς που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, όπως και άλλους με στόχο να βοηθηθεί η κυκλοφορία στην πόλη.