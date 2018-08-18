search
ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 13:32
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2018 14:05

Θρήνος στις κηδείες των θυμάτων της Γένοβα: Τέσσερα «Αλλάχ Ακμπάρ» ήχησαν εν μέσω σιωπής για δυο μουσουλμάνους

18.08.2018 14:05
Θρήνος στις κηδείες των θυμάτων της Γένοβα: Τέσσερα «Αλλάχ Ακμπάρ» ήχησαν εν μέσω σιωπής για δυο μουσουλμάνους - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Τέσσερις φορές ήχησε η φράση “Αλλάχ Ακμπάρ”, εν μέσω ευλαβούς σιωπής, προς τιμή δύο μουσουλμάνων που σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η γέφυρα Μοράντι στη Γένοβα, στο περιθώριο της κηδείας των χριστιανών θυμάτων.

Σε μια περίοδο όπου έχουν πολλαπλασιαστεί οι φραστικές και σωματικές επιθέσεις εναντίον των αλλοδαπών και των μουσουλμάνων, οι Ιταλοί επιφύλαξαν ιδιαίτερη τιμή σε δύο Αλβανούς μουσουλμάνους οι οποίοι είναι μεταξύ των 38 θυμάτων που έχουν αναγνωριστεί μέχρι στιγμής.

Παρουσία των πλέον υψηλόβαθμων εκπροσώπων της κυβέρνησης και δεκάδων ιερέων, ένας ιμάμης προσευχήθηκε για λίγα λεπτά σιωπηλά, προτού ακουστεί τέσσερις φορές δυνατά η κραυγή “Αλλάχ Ακμπάρ” (Ο Θεός είναι μεγάλος).

“Απευθύνουμε τις προσευχές μας στον Θεό για όλα τα θύματα” είπε στη συνέχεια ο Μοχάμεντ Νουρ Ντακάν, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Ισλαμικών Κοινοτήτων και Οργανώσεων της Ιταλίας (Ucoii), της μεγαλύτερης μουσουλμανικής ομοσπονδίας στη χώρα. “Στεκόμαστε δίπλα σας και ζητούμε από τον Κύριο, που με το άπειρο έλεός του μας δίδαξε την αξία των γεφυρών (…) να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε τις ευθύνες μας”, πρόσθεσε απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος.

“Προσευχόμαστε για τη Γένοβα τη μεγαλοπρεπή. Ξέρει πώς να ανασυγκροτηθεί με περηφάνεια, η Γένοβά μας που στα αραβικά σημαίνει “η ωραία”. Οι μουσουλμανικές κοινότητες της Γένοβας, της Λιγουρίας και όλης της Ιταλίας προσεύχονται να έχετε ειρήνη. Ο Κύριος να προστατεύει την Ιταλία και τους Ιταλούς”, κατέληξε, καταχειροκροτούμενος από τους παρευρισκόμενους.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
roza-fragkorapti-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ρόζα Φραγκοράπτη: Η Ελληνίδα που «έντυσε» με τη λύρα της την «Οδύσσεια» – Η συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν (Video)

ERT NEW
MEDIA

Η ΕΡΤ ψάχνει παρουσιαστές ειδήσεων, δίνει 130.000 ευρώ – Στον αέρα δυο διαγωνισμοί, ο ένας για το κεντρικό δελτίο

1 (1)
ADVERTORIAL

Οι αθέατες στιγμές του αθλητισμού μέσα από τα μάτια πέντε κορυφαίων προπονητών

zografou opke 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Χτύπημα» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε κύκλωμα απάτης ΦΠΑ: Δεσμεύσεις ακινήτων, κρυπτονομισμάτων και αυτοκινήτων, ζημιά 47 εκατ. στο Δημόσιο

helleniq-energy_1
BUSINESS

Έκτακτη Έκπτωση σε Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης από την HELLENiQ ENERGY

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οι Έλληνες γιατροί φεύγουν από το Αιγαίο ενώ με τα χρήματα των επιδομάτων θα τους έχτιζαν... σπίτια μόνιμης παραμονής

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

taftotita new
ΕΛΛΑΔΑ

Παλιές ταυτότητες: Δόθηκε παράταση έως και τον Σεπτέμβριο του 2027 για την αντικατάστασή τους, περιορισμένη η χρήση τους

ND
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμπόλες με το κόμμα Σαμαρά: Η αιφνίδια αιχμή Γεωργιάδη για συνεργασία και το πρόσωπο του πρωθυπουργού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 13:31
roza-fragkorapti-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ρόζα Φραγκοράπτη: Η Ελληνίδα που «έντυσε» με τη λύρα της την «Οδύσσεια» – Η συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν (Video)

ERT NEW
MEDIA

Η ΕΡΤ ψάχνει παρουσιαστές ειδήσεων, δίνει 130.000 ευρώ – Στον αέρα δυο διαγωνισμοί, ο ένας για το κεντρικό δελτίο

1 (1)
ADVERTORIAL

Οι αθέατες στιγμές του αθλητισμού μέσα από τα μάτια πέντε κορυφαίων προπονητών

1 / 3