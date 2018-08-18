Θρήνος στις κηδείες των θυμάτων της Γένοβα: Τέσσερα «Αλλάχ Ακμπάρ» ήχησαν εν μέσω σιωπής για δυο μουσουλμάνους

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τέσσερις φορές ήχησε η φράση “Αλλάχ Ακμπάρ”, εν μέσω ευλαβούς σιωπής, προς τιμή δύο μουσουλμάνων που σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η γέφυρα Μοράντι στη Γένοβα, στο περιθώριο της κηδείας των χριστιανών θυμάτων.

Σε μια περίοδο όπου έχουν πολλαπλασιαστεί οι φραστικές και σωματικές επιθέσεις εναντίον των αλλοδαπών και των μουσουλμάνων, οι Ιταλοί επιφύλαξαν ιδιαίτερη τιμή σε δύο Αλβανούς μουσουλμάνους οι οποίοι είναι μεταξύ των 38 θυμάτων που έχουν αναγνωριστεί μέχρι στιγμής.

Παρουσία των πλέον υψηλόβαθμων εκπροσώπων της κυβέρνησης και δεκάδων ιερέων, ένας ιμάμης προσευχήθηκε για λίγα λεπτά σιωπηλά, προτού ακουστεί τέσσερις φορές δυνατά η κραυγή “Αλλάχ Ακμπάρ” (Ο Θεός είναι μεγάλος).

“Απευθύνουμε τις προσευχές μας στον Θεό για όλα τα θύματα” είπε στη συνέχεια ο Μοχάμεντ Νουρ Ντακάν, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Ισλαμικών Κοινοτήτων και Οργανώσεων της Ιταλίας (Ucoii), της μεγαλύτερης μουσουλμανικής ομοσπονδίας στη χώρα. “Στεκόμαστε δίπλα σας και ζητούμε από τον Κύριο, που με το άπειρο έλεός του μας δίδαξε την αξία των γεφυρών (…) να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε τις ευθύνες μας”, πρόσθεσε απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος.

“Προσευχόμαστε για τη Γένοβα τη μεγαλοπρεπή. Ξέρει πώς να ανασυγκροτηθεί με περηφάνεια, η Γένοβά μας που στα αραβικά σημαίνει “η ωραία”. Οι μουσουλμανικές κοινότητες της Γένοβας, της Λιγουρίας και όλης της Ιταλίας προσεύχονται να έχετε ειρήνη. Ο Κύριος να προστατεύει την Ιταλία και τους Ιταλούς”, κατέληξε, καταχειροκροτούμενος από τους παρευρισκόμενους.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ