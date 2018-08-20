Βίντεο-σοκ από την κατάρρευση της γέφυρας στη Γένοβα – Εικόνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης

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Βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης καταγράφει τη στιγμή της κατάρρευσης της γέφυρας Μοράντι στη Γένοβα της Ιταλίας, που παρέσυρε στο θάνατο περισσότερους από 40 ανθρώπους.

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά το τραγικό περιστατικό και ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ανασύρουν σορούς από τα χαλάσματα, πληθαίνουν οι καταγγελίες για ελλιπή συντήρηση της γέφυρας από την ιδιωτική εταιρεία που είχε αναλάβει τη διαχείριση του εν λόγω τμήματος του αυτοκινητοδρόμου.