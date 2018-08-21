Τα πρώτα λόγια του Άκη Σακελλαρίου μετά το εξιτήριο: «Αυτό με έσωσε» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εξιτήριο μετά από τρεις περίπου βδομάδες νοσηλείας πήρε ο Άκης Σακελλαρίου από το «Σωτηρία», έχοντας προσβληθεί από τη νόσο των Λεγεωνάριων.

Ο ηθοποιός που έδωσε μια σκληρή μάχη προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή μίλησε στην κάμερα του Alpha αναφέροντας τα εξής:

«Δεν ήταν δυνατός ο πυρετός και δεν είχα και δυνατό πονοκέφαλο, να φανταστείτε έπαιξα κιόλας. Εγώ έκανα το λάθος και πήρα αντιβίωση η οποία δεν έπιασε κι εφόσον δεν έπιασε ευτυχώς πήγα αμέσως στο νοσοκομείο. Άλλοι συνάνθρωποί μου δυστυχώς πήγαν σε μια αντιβίωση και μετά σε άλλη και αυτό τους κόστισε. Άπαξ και αρχίζει να εξαπλώνεται μετά είναι δύσκολο. Σε μένα ευτυχώς χτύπησε μόνο πνευμόνια και εγκέφαλο. Το πρώτο πράγμα που οφείλω να κάνω είναι να ευχαριστήσω το προσωπικό του νοσοκομείου Σωτηρία».