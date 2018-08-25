Γιατί δεν πρέπει ποτέ να βάζετε το προφυλακτικό στο πορτοφόλι

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Δεν είναι λίγοι όσοι κουβαλάνε μαζί τους πάντα ένα προφυλακτικό σε περίπτωση που προκύψει ξαφνικά η ευκαιρία για να κάνουν σεξ με σκοπό να προστατευθούν από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα ή από το ενδεχόμενο μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της οργάνωσης FPA, η αποθήκευση του προφυλακτικού στο πορτοφόλι ή στην τσέπη δεν είναι και η καλύτερη ιδέα.

Η έρευνα έδειξε ότι η ζέστη, η υγρασία, η τριβή και το φως μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των προφυλακτικών και να τα καταστήσουν λιγότερο αποτελεσματικά.

Η ζέστη θερμαίνει το προφυλακτικό, το λάτεξ φθείρεται και έτσι είναι πολύ πιθανό να σπάσει όταν δεν πρέπει.

Επίσης, αιχμηρά αντικείμενα, όπως κλειδιά του σπιτιού, που υπάρχουν μέσα σε τσάντες, πορτοφόλια και τσέπες μπορούν να προκαλέσουν τρύπες τόσο στο περιτύλιγμα, όσο και στο ίδιο το προφυλακτικό. Έτσι, το προφυλακτικό μπορεί και να σπάσει, αλλά και να αποκτήσει μικρόβια τα οποία θα τα μεταφέρει στα γεννητικά όργανα.

Επιπλέον, τα προφυλακτικά δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο μπάνιο ή σε περβάζια παραθύρων, καθώς και εκεί υπάρχει υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες, ενώ και το άμεσο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει φθορές στα προφυλακτικά.

Ιδανική τοποθεσία φύλαξης είναι το κομοδίνο, ειδάλλως αν κάποιος θέλει να το πάρει μαζί του, καλό θα ήταν να το τοποθετήσει σε κάποιο μικρό υφασμάτινο σακουλάκι.