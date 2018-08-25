Γιατί δεν πρέπει ποτέ να βάζετε το προφυλακτικό στο πορτοφόλι

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Δεν είναι λίγοι όσοι κουβαλάνε μαζί τους πάντα ένα προφυλακτικό σε περίπτωση που προκύψει ξαφνικά η ευκαιρία για να κάνουν σεξ με σκοπό να προστατευθούν από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα ή από το ενδεχόμενο μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.
Σύμφωνα με νέα έρευνα της οργάνωσης FPA, η αποθήκευση του προφυλακτικού στο πορτοφόλι ή στην τσέπη δεν είναι και η καλύτερη ιδέα.
Η έρευνα έδειξε ότι η ζέστη, η υγρασία, η τριβή και το φως μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των προφυλακτικών και να τα καταστήσουν λιγότερο αποτελεσματικά.
Η ζέστη θερμαίνει το προφυλακτικό, το λάτεξ φθείρεται και έτσι είναι πολύ πιθανό να σπάσει όταν δεν πρέπει.
Επίσης, αιχμηρά αντικείμενα, όπως κλειδιά του σπιτιού, που υπάρχουν μέσα σε τσάντες, πορτοφόλια και τσέπες μπορούν να προκαλέσουν τρύπες τόσο στο περιτύλιγμα, όσο και στο ίδιο το προφυλακτικό. Έτσι, το προφυλακτικό μπορεί και να σπάσει, αλλά και να αποκτήσει μικρόβια τα οποία θα τα μεταφέρει στα γεννητικά όργανα.
Επιπλέον, τα προφυλακτικά δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο μπάνιο ή σε περβάζια παραθύρων, καθώς και εκεί υπάρχει υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες, ενώ και το άμεσο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει φθορές στα προφυλακτικά.
Ιδανική τοποθεσία φύλαξης είναι το κομοδίνο, ειδάλλως αν κάποιος θέλει να το πάρει μαζί του, καλό θα ήταν να το τοποθετήσει σε κάποιο μικρό υφασμάτινο σακουλάκι.
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