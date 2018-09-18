Ιράν: 19 νεκροί από σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο

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Δεκαεννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη όταν συγκρούστηκαν ένα λεωφορείο και ένα βυτιοφόρο στο κεντρικό Ιράν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 23:15 (τοπική ώρα, 21:35 ώρα Ελλάδας) στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις πόλεις Κασάν και Νατάνζ, περισσότερα από 200 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, μετέδωσε το IRINN.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το βυτιοφόρο έπεσε πάνω στο λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 47 άνθρωποι, επεσήμανε ο στρατηγός Μοχαμάντ- Χοσεΐν Χαμίντιμ, επικεφαλής της τροχαίας. Από το δυστύχημα υπήρξαν και τραυματίες, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον αριθμό τους, σημειώνοντας ότι έχουν διακομιστεί σε κοντινά νοσοκομεία.

Το Ιράν έχει ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά θανάτων από τροχαία δυστυχήματα παγκοσμίως. Τον Ιούλιο σε ένα δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν επίσης ένα βυτιοφόρο και ένα λεωφορείο έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι στο Κουρδιστάν, στο δυτικό τμήμα της χώρας. Από τροχαία δυστυχήματα έχασαν τη ζωή τους 16.300 άνθρωποι και ακόμη 336.000 τραυματίστηκαν την προηγούμενη ιρανική χρονιά (21 Μαρτίου 2017- 20 Μαρτίου 2018), σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας της χώρας Μοχαμάντ- Χαντί Αγιαζί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ