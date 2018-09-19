Νέες πικάντικες αποκαλύψεις από την Στόρμι Ντάνιελς: Ο Τραμπ και το… μανιτάρι

Η πορνοστάρ που «κάνει πόλεμο» με τον Τραμπ, συνεχίζει τις αποκαλύψεις της σχετικά με τα όσα έζησε με τον νυν Πρόεδρο των ΗΠΑ και οι λεπτομέρεις είναι γαργαλιστικές.

Η Στόρμι Ντάνιελς θέλει οι αναγνώστες του νέου της βιβλίου να μάθουν τα πάντα για τη ζωή της και φυσικά τη σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, δεν διστάζει να αποκαλύψει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όσα έζησε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, να μας ενημερώσει για την σωματική του διάπλαση, αλλά και να μας ξεναγήσει στα παιδικά της χρόνια και στη ζωή μιας πορνοστάρ.

Όπως αποκαλύπτει το CNN, στο βιβλίο αναφέρεται στη συνάντησή της με τον Τραμπ το 2006 στη Λίμνη Ταχόε και δίνει μια αναλυτική περιγραφή των προεδρικών “προσόντων”.

“Το μόριο του ξεχωρίζει κατά κάποιον τρόπο και μερικές φορές σκέφτομαι ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν έγραφε στο twitter σε μένα, όπως έκανε με πολλές άλλες γυναίκες. Ήξερε ότι μπορούσα να ξεχωρίσω το μόριο του, αν το έβλεπα δίπλα σε άλλα, όπως κάνουν στις ανακρίσεις. Ξέρει ότι έχει ένα ασυνήθιστο μόριο. Είναι σαν να έχει ένα μανιτάρι στην κορυφή” γράφει στο βιβλίο.

Ο δικηγόρος της, Michael Avenatti, λέει ότι οι λεπτομέρειες που δίνει στο βιβλίο αποδεικνύουν ότι όσα έχει πει για τη σεξουαλική της σχέση με τον Τραμπ είναι η αλήθεια. “Η Στόρμι μπήκε σε τόσο περιγραφική λεπτομέρεια γιατί είναι εξοργισμένη που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που αμφισβητούν ότι λέει την αλήθεια” τόνισε ο δικηγόρος στο CNN.

Στο βιβλίο περιγράφει τα παιδικά της χρόνια, έχοντας μεγαλώσει σε μία οικογένεια που μετακόμιζε συχνά. Η μητέρα της κατέρρευσε, όταν ο πατέρας της Στόρμι τους εγκατέλειψε.

“Όταν ήμουν οκτώ χρονών, η μητέρα μου εξαφανιζόταν για ημέρες, με όποιον έβγαινε τότε. Δεν είχαμε καν φαγητό. Στα εννιά μου ένας άνδρας με βίασε πολλές φορές. Ήμουν παιδί και μετά δεν ήμουν. Βίαζε την Βανέσα, όποτε έβαλα τον εαυτό μου ανάμεσά τους για να την αφήσει ήσυχη”.

Συνάντησε τον Τραμπ στη Λίμνη όπου γινόταν ένα τουρνουά γκολφ. Στην αρχή όπως γράφει πίστευε ότι θα δειπνούσαν μαζί, αλλά ο σωματοφύλακας του της μετέφερε την πρόσκληση του Τραμπ να πάει στη σουίτα του.

“Ο Τραμπ φορούσε μαύρες μεταξωτές πιτζάμες και παντόφλες. ‘Τι κάνεις;’ τον ρώτησα. ‘Πήγαινε να βάλεις ρούχα!’ τον διέταξε. Στη συνέχεια μίλησαν για την οικογένεια του και της έδειξε και μία φωτογραφία της γυναίκας του Μελάνια και του νεογέννητου γιου τους.

Στη συνέχεια η Ντάνιελς πήγε στο μπάνιο και όταν βγήκε τον είδε να φοράει τα εσώρουχά του. “Έμεινα εκεί, ενοχλημένη που θα με π@@@ ένας άνδρας τρίχες σαν γέτι και ένα μόριο σαν τον χαρακτήρα του μανιταριού στο Σούπερ Μάριο”

Επίσης, για πρώτη φορά αποκαλύπτει ότι η Χίλαρι Κλίντον πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ, όταν βρισκόταν μαζί του στο δεύτερο τους ραντεβού. “Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, αποθέωσε την Χίλαρι, έλεγε την αγαπώ, είναι τόσο έξυπνη” γράφει η Ντάνιελς.

Πηγή: enikos.gr/CNN