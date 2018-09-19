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19.09.2018 15:48

Σκάνδαλο με βιασμούς στην Καθολική Εκκλησία: Αυτοκτόνησε ιερέας που επιτέθηκε σεξουαλικά σε κορίτσι

19.09.2018 15:48
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Ένας ιερέας ηλικίας 38 ετών ο οποίος είχε κατηγορηθεί από μια γυναίκα ότι επιτέθηκε σεξουαλικά στην κόρη της, αυτοκτόνησε μέσα στην εκκλησία όπου λειτουργούσε, στη Ρουέν, όπως έγινε γνωστό από τις εισαγγελικές αρχές της πόλης.

Σύμφωνα με τον αντεισαγγελέα Ετιέν Τιφρί, η πληροφορία αυτή έγινε γνωστή στις αρχές αφού ξεκίνησε η έρευνα για τον θάνατο του πατρός Ζαν-Μπατίστ Σεμπ. “Μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί καμία μήνυση”, πρόσθεσε.

Αστυνομική πηγή ανέφερε ωστόσο ότι μια γυναίκα είχε καταγγείλει τον ιερέα στην αρχιεπισκοπή της Ρουέν υποστηρίζοντας ότι είχε απρεπή συμπεριφορά και ότι επιτέθηκε σεξουαλικά στην κόρη της. Δεν είχε όμως αναφέρει κάποιο περιστατικό στην αστυνομία πριν βάλει τέλος στη ζωή του ο Σεμπ.

Ένας εκπρόσωπος της αρχιεπισκοπής της Ρουέν που ρωτήθηκε σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο απέφυγε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές. Ωστόσο, ο αρχιεπίσκοπος Ντομινίκ Λεμπρέν, σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε σε όλους τους ιερείς της Ρουέν, άφησε να εννοηθεί ότι γνώριζε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Σεμπ. “Δεν κατανοούμε αυτήν την ενέργεια, μολονότι γνώριζα ότι περνούσε δύσκολες στιγμής”, έγραψε χαρακτηριστικά.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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