Το tweet-μυστήριο του Πάνου Καμμένου – Ο γλάρος και οι τρεις τελείες

Ένα… μυστηριώδες tweet ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ και υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος, προκαλώντας έντονες συζητήσεις σχετικά με το περιεχόμενό του, αλλά, κυρίως, σε ποιον απευθύνεται.

Το tweet έχει την εικόνα ένος λευκού γλάρου και τρεις τελείες, όπως μπορεί να δει κάποιος.

Ως προς τη σημασία του, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεώρησαν ότι ο κ. Καμμένος κάνει μια οπτική μεταφορά της γνωστής έκφρασης «μη φας, έχουμε γλάρο», δηλαδή, μην ελπίζεις ότι θα γίνει αυτό που θες.

Τώρα, ως προς τους παραλήπτες του μηνύματος, αυτοί είναι πολλοί, δεδομένων των διαφοροποιήσεων που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα εντός των ΑΝΕΛ για το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών.