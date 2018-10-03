Έρχεται η νέα εκδοχή του RAMS με πρωταγωνιστή τον Σαμ Νιλ

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Ο Σαμ Νιλ και ο Μάικλ Κέιτον θα υποδυθούν τους δύο αποξενωμένους αδελφούς και ιδιοκτήτες αγροκτημάτων που αναγκάζονται να συνεργαστούν μετά από μια αρρώστια που πλήττει τα κοπάδια τους στη νέα εκδοχή του «RAMS».

Το έργο είναι μια προσαρμογή στην αγγλική γλώσσα του ισλανδικού φιλμ με τον ίδιο τίτλο, που κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» στις Κάννες το 2015.

Ο Τζέρεμι Σιμς θα σκηνοθετήσει την ταινία και θα συνεργαστεί ξανά με τον Κέιτον μετά το «Last Cab to Darwin».

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία της αρχικής ταινίας υπέγραψε ο Grimur Hakonarson. Το φιλμ σκηνοθετήθηκε και γυρίστηκε στην πατρίδα του, την Ισλανδία.

Η παραγωγή της νέας ταινίας άρχισε τη Δευτέρα, στη Δυτική Αυστραλία. Ο Σιμς δήλωσε ότι είναι «ενθουσιασμένος που έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει αυτή την εκλεπτυσμένη και δυνατή ιστορία και να την τοποθετήσει στην περιοχή που πέρασε τα καλοκαίρια του».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ