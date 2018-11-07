To Breaking Bad γίνεται ταινία

Ευχάριστη είδηση για τους θαυμαστές της σειράς Breaking Bad, που θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν άλλη μια συνέχεια της αγαπημένης τους υπόθεσης επί της μεγάλης οθόνης.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία με τον προσωρινό τίτλο «Greenbriar» που ξεκινά γυρίσματα εντός ολίγων ημερών είναι στην πραγματικότητα από το σύμπαν της σειράς-φαινόμενο, με το σενάριο μάλιστα, να υπογράφεται από τον δημιουργό του Breaking Bad, Βινς Γκίλιγκαν.

Οι θαυμαστές του χημικού Γούολτερ Γουάιτ, που πίστεψαν ότι τα είδαν όλα στο τέλος της πέμπτης σεζόν, πλέον θα αναρωτιούνται ποια μπορεί να είναι η συνέχεια, αφού οι ρόλοι είχαν ξεκαθαριστεί αρκετά στο φινάλε της σειράς.

Σαφή απάντηση δεν μπορούν να έχουν προς το παρόν, αλλά το μόνο που έχει γίνει γνωστό, είναι ότι ακολουθεί «την απόδραση ενός άνδρα που έχει απαχθεί και την αναζήτηση της ελευθερίας του». Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για το αν θα πρόκειται για πρίκουελ ή σίκουελ της σειράς ή αν εκτυλίσσεται παράλληλα με τα γεγονότα της, ούτε κατά πόσο θα συμμετέχουν κάποιοι από τους πρωταγωνιστές.

Πάντως, οι περισσότεροι αποκλείουν το ενδεχόμενο να είναι πρίκουελ της σειράς, μια και ήδη κυκλοφορεί –και παίζεται- το «Better Call Saul» που είναι τέτοιου είδους.