search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 12:47
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.11.2018 14:54

Ο Τζέσι Πίνκμαν συνεχίζει το «θρύλο» του Breaking Bad (Video)

Μία μέρα μετά την είδηση ότι θα γυριστεί ταινία βασισμένη στη σειρά «Breaking Bad» δόθηκε συνέχεια σχετικά με τον ηθοποιό που θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και θα πάρει τη θέση του Γουόλτερ Γουάιτ.

Πρόκειται για τηλεταινία που θα είναι απευθείας σίκουελ της σειράς και ο κεντρικός της χαρακτήρας θα είναι ο Τζέσι Πίνκμαν, με τον Άαρον Πολ να επιστρέφει στο ρόλο που τον έκανε διάσημο!

Ο Πίνκμαν πέρασε τα πάντα δίπλα στο πλευρό του Γουόλτερ Γουάιτ (Μπράιαν Κράνστον). Έχασε οικογένεια, φίλους, ερωμένες, παραλίγο και την ίδια του τη ζωή σε πολλές περιπτώσεις. Όμως ο Γουάιτ έβρισκε πάντα τρόπο να τον «ξελασπώνει» όπως έγινε και στο τελευταίο επεισόδιο, όπου και τον λύτρωσε από τους απαγωγείς!

Τελευταία φορά είδαμε τον άσπονδο φίλο του Γουόλτερ Γουάιτ να τρέχει σαν μανιακός, να γελάει και να κλαίει απολαμβάνοντας την ελευθερία του σε ένα κρεσέντο συναισθημάτων.

 

Φαίνεται πως η σειρά που δεν έδωσε εξηγήσεις σχετικά με το μέλλον του Πίνκμαν, θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε, αυτή τη φορά επί της μεγάλης οθόνης.

Θυμίζουμε ότι ο Βινς Γκίλιγκαν (δημιουργός του «Breaking Bad») θα ηγηθεί της τηλεταινίας, υπογράφοντας το σενάριο, ενώ άπαντες ελπίζουν ο Άαρον Πολ (Τζέσι Πίνκμαν) να χαρίσει μια ερμηνεία ανάλογη με αυτήν που του χάρισε τρία βραβεία Emmy β’ ανδρικού ρόλου στη διάσημη δραματική σειρά.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3