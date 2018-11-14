Θεσσαλονίκη: Σε στρατοδικείο για τη δολοφονία του μπάτλερ ο γιος γνωστού επιχειρηματία

Στη Στρατιωτική Δικαιοσύνη παραπέμπεται η υπόθεση δολοφονίας 25χρονου από τη Σρι Λάνκα, για την οποία κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση 33χρονος Έλληνας. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου εισήχθη η υπόθεση, αποφάσισε σήμερα ότι δεν έχει δικαιοδοσία να τη δικάσει, καθώς ο κατηγορούμενος κατά το διάστημα που φέρεται ότι τέλεσε την πράξη υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, αποφασίστηκε να διαβιβαστεί ο φάκελος της δικογραφίας στον αρμόδιο στρατιωτικό εισαγγελέα Θεσσαλονίκης και, όπως επισήμαναν νομικοί με γνώση των θεμάτων της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, δεν αποκλείεται να διαταχθεί έρευνα από μηδενική βάση.

Το ΜΟΔ αποφάσισε, εξάλλου, να άρει τους περιοριστικούς όρους που είχαν επιβληθεί στον 33χρονο μετά την απολογία του στον τακτικό ανακριτή. Οι περιοριστικοί όροι αφορούσαν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την εμφάνισή το πρώτο 5ήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, η δολοφονία διαπράχθηκε το Φεβρουάριο του 2013. Όπως περιγράφεται στο δικόγραφο, το 25χρονο θύμα εργαζόταν ως υπηρέτης στην έπαυλη της οικογένειας του 33χρονου, στους Ελαιώνες Πυλαίας. Το πτώμα του βρέθηκε να επιπλέει στην πισίνα της πολυτελούς οικίας και έφερε σημάδια που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι στραγγαλίστηκε, ενώ το δικαστικό συμβούλιο εκτίμησε ότι τα κίνητρα της ανθρωποκτονίας ήταν σεξουαλικά.

Ο κατηγορούμενος, που είναι γόνος επιχειρηματιών, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία, κάτι που επανέλαβε και σήμερα, δηλώνοντας στο δικαστήριο ότι είναι αθώος. Ενόψει της παραπομπής της υπόθεσης στη Στρατιωτική Δικαιοσύνη και με δεδομένη την άρση των εις βάρος του περιοριστικών μέτρων, ο ίδιος διαβεβαίωσε, μέσω των συνηγόρων του, ότι θα βρίσκεται ανά πάση στιγμή στη διάθεση των αρμόδιων στρατιωτικών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ