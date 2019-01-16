ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 19:22
16.01.2019 08:14

Συνεχίζει την κριτική ο Κωσταράκος για την υπουργοποίηση Αποστολάκη

Με σκληρές εκφράσεις στηλιτεύει ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίτιμος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Μιχάλης Κωσταράκος, την επιλογή του πρωθυπουργού να υπουργοποιήσει τον τέως ΑΓΕΕΘΑ Ευάγγελο Αποστολάκη.

«Οι κ. Τσίπρας, Καμμένος και Αποστολάκης τελικά ενέπλεξαν στον πολιτικό ελιγμό επιβίωσής τους τις ΕΔ, δίνοντας τους ρόλο στην πολιτική σκακιέρα. Δεν είναι θέμα εθνικής ομοψυχίας, εθνικής Άμυνας ή θέμα του Ναυάρχου Αποστολάκη μέχρι να υπουργοποιηθεί. Είναι απόλυτη και ξεκάθαρη μικροπολιτική επιλογή της Κυβέρνησης για την εξυπηρέτηση των πολιτικών της στόχων. Τίποτα περισσότερο. Και αυτό είναι και το μεγαλύτερο λάθος ή για μερικούς έγκλημα», αναφέρει ο Μιχάλης Κωσταράκος σε μακροσκελή ανάρτηση στο facebook, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο Ευάγγελος Αποστολάκης είναι ένας ικανότατος επαγγελματίας.

Ο Μ. Κωσταράκος, που θεωρείται κοντά στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνει τέλος ότι η επιλογή του πρωθυπουργού «παραβιάζει κατάφωρα την αρχή του πολιτικού ελέγχου των ΕΔ, ενός από τους θεμελιώδεις πυλώνες της δημοκρατίας, συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα».

Ολόκληρη η ανάρτηση του επίτιμου ΑΓΕΕΘΑ:

