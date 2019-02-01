ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:16
01.02.2019 18:47

«Χρησμός» Καμμένου στο Twitter: Tι εννοεί με τον «Γλάρο Ιωνάθαν»;

Έξαλλος ο Καμμένος με την ορκωμοσία Κουίκ: Ούτε ο Παττακός δεν τα έκανε αυτά! - Media

 

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, αλλά και «μυστικό» περιεχόμενο έστειλε μέσω Twitter o πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Κάμμένος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καμμένος ανέβασε ένα μικρό βίντεο με την περίληψη του πασίγνωστου βιβλίου του Ρίτσαρντ Μπαχ «O γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον».

 

Το βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1970 θεωρείται ως ένα από τα πρώτα έργα που αναφέρονται στην αυτο-ολοκλήρωση του ατόμου και την επιδίωξη υψηλών στόχων.

Στο βιβλίο, ο ήρωας γλάρος αδιαφορεί για την καθημερινότητα και επιδιώκει να γίνει τέλειος στο πέταγμα. Ακόμα κι όταν οι άλλοι γλάροι τον διώχνουν, ο Ιωνάθαν Λίβινγκστον συνεχίζει να κυνηγά το όνειρο της τέλειας πτήσης.

Πάντως, ο κ. Καμμένος πέραν των «χρησμών», έκανε και μια πιο πρακτική παρέμβαση, γράφοντας σε άλλο tweet «Η έδρα της Β Αθήνας είναι των ΑΝΕΛ αν αλήθεια την παραδίδει ο Παπαχρηστόπουλος οφείλει να το κάνει τώρα, όπως και ο Κουίκ αν αποφασίσει να μείνει υπουργός και να παραδόσει το όνομα της Μακεδονίας».

