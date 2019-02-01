«Χρησμός» Καμμένου στο Twitter: Tι εννοεί με τον «Γλάρο Ιωνάθαν»;

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, αλλά και «μυστικό» περιεχόμενο έστειλε μέσω Twitter o πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Κάμμένος.
Συγκεκριμένα, ο κ. Καμμένος ανέβασε ένα μικρό βίντεο με την περίληψη του πασίγνωστου βιβλίου του Ρίτσαρντ Μπαχ «O γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον».
— Panos Kammenos (@PanosKammenos) February 1, 2019
Το βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1970 θεωρείται ως ένα από τα πρώτα έργα που αναφέρονται στην αυτο-ολοκλήρωση του ατόμου και την επιδίωξη υψηλών στόχων.
Στο βιβλίο, ο ήρωας γλάρος αδιαφορεί για την καθημερινότητα και επιδιώκει να γίνει τέλειος στο πέταγμα. Ακόμα κι όταν οι άλλοι γλάροι τον διώχνουν, ο Ιωνάθαν Λίβινγκστον συνεχίζει να κυνηγά το όνειρο της τέλειας πτήσης.
Πάντως, ο κ. Καμμένος πέραν των «χρησμών», έκανε και μια πιο πρακτική παρέμβαση, γράφοντας σε άλλο tweet «Η έδρα της Β Αθήνας είναι των ΑΝΕΛ αν αλήθεια την παραδίδει ο Παπαχρηστόπουλος οφείλει να το κάνει τώρα, όπως και ο Κουίκ αν αποφασίσει να μείνει υπουργός και να παραδόσει το όνομα της Μακεδονίας».
— Panos Kammenos (@PanosKammenos) February 1, 2019
