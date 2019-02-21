Φρικτός θάνατος επιβατών λεωφορείου: Τους περιέλουσε οξύ μετά από τροχαίο με βυτιοφόρο

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Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη όταν ένα βυτιοφόρο που μετέφερε οξύ συγκρούστηκε με ένα λεωφορείο, σε έναν δρόμο που χρησιμοποιούν κυρίως οχήματα μεταλλευτικών εταιρειών, στη νοτιοανατολική ΛΔ του Κονγκό.

Το δυστύχημα αυτό σημειώθηκε στην περιοχή της Κατάνγκα, ανάμεσα στο Λουμπούμπασι και το Κολουέζι, σε έναν δρόμο που διασχίζει ένα σημαντικό κοίτασμα, το οποίο φέρει το όνομα δύο χωριών, του Τένκε (Χαλκός) και του Φουνγκουρούμε (Κοβάλτιο).

Το βυτιοφόρο, που έφερε πινακίδες Τανζανίας, εμβόλισε ένα σταθμευμένο λεωφορείο και το οξύ που μετέφερε περιέλουσε τους επιβάτες, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τροχαίας της επαρχίας Λουαλάμπα, ο οποίος έκανε λόγο για 21 νεκρούς και δώδεκα τραυματίες.

Ο υπουργός Υγείας της Λουαλάμπα, Σάμι Καγιόμπο, ανέφερε ότι οι νεκροί είναι 18 και οι τραυματίες, οι οποίοι φέρουν εγκαύματα, 12.

Μέχρι το μεσημέρι σήμερα, το βυτιοφόρο παρέμενε στην άκρη του δρόμου και το οξύ είχε χυθεί, φτάνοντας μέχρι τον ποταμό του χωριού Κάμπουε, σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό του ΟΗΕ, τον Okapi.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στη ΛΔ του Κονγκό, όπου οι περισσότεροι δρόμοι δεν είναι ασφαλτοστρωμένοι.

ΑΠΕ