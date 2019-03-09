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09.03.2019 12:44

Έκτακτη ανακοίνωση COSMOTE για τηλεφωνικές απάτες: Προσοχή παριστάνουν τους υπαλλήλους μας

09.03.2019 12:44
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Την προσοχή των καταναλωτών εφιστά η COSMOTE.

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας τους πελάτες της για κακόβουλες κλήσεις, με στόχο την εξαπάτησή τους από επιτήδειους.

«Ενημερώνουμε τους συνδρομητές μας ότι άγνωστοι, προσποιούμενοι ότι είναι εργαζόμενοι του ΟΤΕ πραγματοποιούν κλήσεις σε τηλέφωνα πελατών COSMOTE, και με πρόφαση τη διενέργεια ελέγχου στο router ή το e-mail τους, ζητούν προσωπικά στοιχεία (πχ ΑΦΜ) και κωδικούς πρόσβασης.

Συμβουλεύουμε τους συνδρομητές μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η COSMOTE σε καμία περίπτωση δεν ζητά, στην τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες της, τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης σε συστήματα ή υπηρεσίες.

Αν θεωρείτε ότι έχετε πέσει θύμα σχετικής απόπειρας εξαπάτησης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, στο 13888», αναφέρει. 

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