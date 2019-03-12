«Λαβράκια» από το ΣΔΟΕ: Ποτά-«μπόμπες» και επικίνδυνα προφυλακτικά-«μαϊμού»

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Νέες υποθέσεις λαθρεμπορίου και νοθείας αλκοολούχων ποτών αλλά και προϊόντων «μαϊμού», επικίνδυνων για την δημόσια υγεία, έφεραν στο φως οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ.
Όπως ανακοινώθηκε από την ειδική γραμματεία του ΣΔΟΕ, υπάλληλοι της επιχειρησιακής διεύθυνσης Αττικής, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών, διενήργησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλαπλούς ελέγχους και έρευνες σε αποθηκευτικούς χώρους και επιχειρήσεις, σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Συγκεκριμένα:
– Διενεργήθηκε έλεγχος στις εγκαταστάσεις μεγάλης ποτοποιίας στη Βόρεια Ελλάδα και βρέθηκε ότι τα πραγματικά αποθέματα σε αιθυλική αλκοόλη ήταν περισσότερα, κατά 11.699,74 λίτρα, σε σχέση με την ποσότητα που είχε αποκτήσει νόμιμα η ελεγχόμενη επιχείρηση. Τα επιπλέον 11.699,74 λίτρα κατασχέθηκαν.
– Διενεργήθηκε έλεγχος σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στην Αττική, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεγάλος όγκος αλκοολούχων ποτών καθώς επίσης και πλαστών σημάτων.
Συνολικά κατασχέθηκαν:
• 1.014 φιάλες γνωστών εταιρειών, γεμάτες με αλκοολούχο ποτό άγνωστης προέλευσης
• 1.400 κενές φιάλες γνωστής εταιρείας αλκοολούχων ποτών, οι οποίες προορίζονταν για γέμισμα και επανασφράγιση
• 14.200 τεμ. πλαστές αυτοκόλλητες ετικέτες, καπάκια φιαλών και ζελατίνες καπακιών γνωστών εταιρειών
• 4.752 φύλλα χαρτιού με εκτυπωμένα σήματα γνωστών εταιρειών εμπορίας αλκοολούχων ποτών, καθώς και ένα καλούπι
• 2 μηχανήματα (γεμίσματος, εμφιάλωσης) και άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για την επαναγέμιση των άδειων φιαλών με αγνώστου προέλευσης αλκοολούχο ποτό
• 60 κενά δοχεία 10 λίτρων, με υπολείμματα αιθυλικής αλκοόλης (οινοπνεύματος) και
• ένα επιβατικό όχημα.
Συνελήφθησαν τρία άτομα, που συμμετείχαν με διακριτούς ρόλους στο συγκεκριμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου αλκοολούχων ποτών, τα οποία οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με τη διαδικασία του αυτοφώρου, για παράβαση των διατάξεων του Ποινικού, Τελωνειακού, Αγορανομικού Κώδικα, καθώς και των διατάξεων του ν. 146/1914 «περί αθέμιτου ανταγωνισμού».
Από την παραπάνω κατασχεθείσα ποσότητα αλκοολούχων ποτών ελήφθησαν δείγματα, τα οποία έχουν αποσταλεί προς εξέταση στη Χημική Υπηρεσία. Ζητήθηκε από το Τελωνείο Αθηνών να προσδιορίσει τους αναλογούντες δασμούς και λοιπούς φόρους.
Επίσης δείγματα των αλκοολούχων ποτών και των ετικετών απεστάλησαν στην Διεθνή Ομοσπονδία Παραγωγών Αλκοολούχων Ποτών (IFSP) για τον έλεγχο της γνησιότητας τους και εκπρόσωποι των εταιριών κατέθεσαν δηλώσεις πραγματογνωμοσύνης, από τις οποίες προκύπτει ότι οι ετικέτες, οι φιάλες και τα κιβώτια, που κατασχέθηκαν στους αποθηκευτικούς χώρους έφεραν σήματα που ήταν πλαστά. Η ζημία που υπέστησαν οι δικαιούχοι των σημάτων υπολογίζεται στο ποσό των 214.652,88 ευρώ από χρήση των πλαστών φιαλών και στο ποσό των 113.784,00 ευρώ από τη χρήση των πλαστών σημάτων. Οι κατασχεθείσες φιάλες αλκοολούχων ποτών μεταφέρθηκαν σε αποθηκευτικούς χώρους προς φύλαξη.
Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστεί η συνολική ποσότητα αλκοολούχων ποτών που διακινήθηκε από τους εμπλεκόμενους, καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις στις οποίες διατέθηκαν.
– Διενεργήθηκε έλεγχος σε επιχείρηση εμπορίας ιατροφαρμακευτικών & καλλυντικών προϊόντων στην Αθήνα, η οποία διακινούσε μεταξύ άλλων και προφυλακτικά γνωστής εταιρείας. Από τον έλεγχο κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 3.364 τεμάχια προφυλακτικών, τα οποία αποτελούσαν απομιμήσεις των αυθεντικών και ήταν επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.
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