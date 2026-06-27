Γαλλία: Πανικός σαν σε «Black Friday» σε κατάστημα κλιματιστικών λόγω του ακραίου καύσωνα!

Έντονες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στη Σαμπερί της Γαλλίας, καθώς καταναλωτές όρμησαν για κλιματιστικά εν μέσω πρωτοφανούς καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Το ακραίο κύμα ζέστης επεκτείνεται σε κεντρική και ανατολική Ευρώπη, προκαλώντας ρεκόρ θερμοκρασιών, ξηρασία στην Ιταλία και πίεση στα συστήματα υγείας σε πολλές χώρες.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στη Γαλλία, με δεκάδες καταναλωτές να ορμούν στα κλιματιστικά αμέσως μετά το άνοιγμα, εν μέσω πρωτοφανούς καύσωνα.

Το ακραίο κύμα ζέστης επεκτάθηκε στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, με τη Γερμανία να καταγράφει νέο εθνικό ρεκόρ θερμοκρασίας 41,3 βαθμών Κελσίου.

Στην Ισπανία αναφέρθηκαν πάνω από 300 θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα, ενώ στην Ιταλία ο ποταμός Πάδος παρουσίασε ιστορικά χαμηλή στάθμη απειλώντας καλλιέργειες.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στη Σαμπερί της Γαλλίας, όπου δεκάδες καταναλωτές όρμησαν προς τα κλιματιστικά αμέσως μετά το άνοιγμα του καταστήματος, καθώς η χώρα εξακολουθεί να πλήττεται από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που σαρώνει μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Βίντεο που κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων καταγράφει πελάτες να τρέχουν στους διαδρόμους, να σπρώχνονται και να επικρατεί ένταση, στην προσπάθειά τους να προμηθευτούν κλιματιστικά πριν εξαντληθούν τα αποθέματα.

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει αίσθηση στη Γαλλία, καθώς τέτοιου είδους περιστατικά θεωρούνται εξαιρετικά ασυνήθιστα για τη χώρα.

Ο καύσωνας επεκτείνεται στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη

Το ακραίο κύμα ζέστης μετακινείται πλέον προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, με τις αρχές σε πολλές χώρες να εκδίδουν προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες.

Στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, την Αυστρία και την Ουγγαρία βρίσκεται σε ισχύ το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, ενώ επιστήμονες της ομάδας World Weather Attribution χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως «το πιο σοβαρό που έχει καταγραφεί ποτέ».

Στη Σλοβακία καταγράφηκε η θερμότερη νύχτα στην ιστορία της χώρας, καθώς η θερμοκρασία στην Μπρατισλάβα δεν έπεσε κάτω από τους 26,3 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο σχετικό ρεκόρ του 2017. Αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί και για την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Μολδαβία και τις χώρες των Βαλκανίων.

Η ξηρασία απειλεί την Ιταλία

Στην Ιταλία, η κατάσταση προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία στους αγρότες, καθώς ο ποταμός Πάδος, ο μεγαλύτερος της χώρας, παρουσιάζει ιστορικά χαμηλή στάθμη για την εποχή, σύμφωνα με τον Guardian.

Η παροχή του έχει μειωθεί κάτω από τα 300 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, όταν ο μέσος όρος για τον Ιούνιο ανέρχεται περίπου στα 1.500 κυβικά μέτρα.

Η πτώση της στάθμης επιτρέπει στο θαλασσινό νερό να εισχωρεί στις εκβολές του ποταμού, απειλώντας καλλιέργειες σε μία από τις σημαντικότερες αγροτικές περιοχές της Ιταλίας, όπου παράγεται, μεταξύ άλλων, το γάλα για την παρμεζάνα.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι, αν συνεχιστεί ο σημερινός ρυθμός κατανάλωσης νερού, τα διαθέσιμα αποθέματα επαρκούν για λιγότερο από τρεις εβδομάδες.

Ρεκόρ θερμοκρασιών και πίεση στα συστήματα υγείας

Η Γερμανία κατέγραψε την Παρασκευή νέο εθνικό ρεκόρ θερμοκρασίας με 41,3 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το Σαββατοκύριακο σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 42 βαθμούς.

Στην Ισπανία έχουν αναφερθεί περισσότεροι από 300 θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ενώ σε πολλές χώρες τα συστήματα υγείας βρίσκονται υπό έντονη πίεση.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οικογένειες με νεογέννητα βρέφη κλείνουν δωμάτια σε ξενοδοχεία με κλιματισμό, προκειμένου να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενώ οι σχετικές αναζητήσεις σε πλατφόρμες κρατήσεων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

Έρευνα της World Weather Attribution δείχνει ότι το 45% από τις 854 ευρωπαϊκές πόλεις που εξετάστηκαν έχει ήδη καταγράψει ή αναμένεται να καταγράψει νέα ρεκόρ θερμοκρασίας, με τις τιμές σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία να κυμαίνονται από 5 έως και 12 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

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