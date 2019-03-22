Ο κυκλώνας Ιντάι «έφερε» χολέρα και ελονοσία στη Μοζαμβίκη

Κρούσματα χολέρας αναφέρθηκαν στην πόλη Μπέιρα της Μοζαμβίκης, η οποία ισοπεδώθηκε από τον καταστροφικό κυκλώνα Ιντάι την περασμένη εβδομάδα, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή από τη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC).

Οι ομάδες των εθελοντών που βοηθούν τους πληγέντες ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για το ξέσπασμα επιδημιών στην περιοχή. “Ήδη, έχουν αναφερθεί στην Μπέιρα ορισμένα κρούσματα χολέρας, καθώς αυξάνεται και ο αριθμός των κρουσμάτων ελονοσίας μεταξύ των ανθρώπων που παγιδεύτηκαν από τα νερά της πλημμύρας”, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η χολέρα μεταδίδεται από τα κόπρανα σε μολυσμένα νερά ή τρόφιμα και μια επιδημία μπορεί πολύ γρήγορα να εξελιχθεί σε ανθρωπιστική κρίση, ιδίως σε περιοχές όπου έχει καταστραφεί το σύστημα αποχέτευσης. Η ασθένεια μπορεί να σκοτώσει μέσα σε λίγες ώρες, αν δεν δοθεί η κατάλληλη θεραπεία.

Σύμφωνα με τον επίσημο, προσωρινό απολογισμό –που θεωρείται βέβαιο ότι θα αυξηθεί– ο κυκλώνας Ιντάι σκότωσε περίπου 400 ανθρώπους στη Μοζαμβίκη και τη Ζιμπάμπουε. Χιλιάδες άλλοι έχασαν τα σπίτια τους, τις καλλιέργειές τους, μέχρι και τα ρούχα που φορούσαν.

Η διευθύντρια της Unicef, Ενριέτα Φορ, που βρίσκεται στη Μοζαμβίκη, τόνισε ότι αφού διανοιχθούν οι κεντρικοί οδικοί άξονες και απεγκλωβιστούν όσοι βρίσκονται ακόμη σε πλημμυρισμένες ζώνες, το επόμενο στάδιο είναι να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό “γιατί διαφορετικά αυτό που έχουμε να περιμένουμε είναι οι ασθένειες”. Εξέφρασε επίσης τον φόβο ότι εξαιτίας των σορών που αποσυντίθενται, της έλλειψης υγιεινής και υποδομών, υπάρχει κίνδυνος θα αυξηθούν τα κρούσματα χολέρας και ελονοσίας, δεδομένου ότι τα βρόμικα νερά λιμνάζουν και προσελκύουν πολλά κουνούπια.

Στο μεταξύ, η διανομή τροφίμων στους πληγέντες σε άλλες περιοχές ξεκίνησε μεν, αλλά με χαοτικό τρόπο. Στο Ντόντο, στην κεντρική Μοζαμβίκη, εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν την Πέμπτη να πάρουν από μια μερίδα σε ένα σχολείο που έχει μετατραπεί σε καταυλισμό εκτοπισμένων.

“Έχω παιδιά, έχω τέσσερα παιδιά και θα φάνε σκέτο ψωμί; Δώστε μου μια τσάντα με τρόφιμα” είπε ένας άνδρας με φανερά τα σημάδια της πείνας στο πρόσωπό του.

“Η έκταση του προβλήματος ξεπερνά τα μέσα που έχει στη διάθεσή της οποιαδήποτε χώρα και οποιαδήποτε κυβέρνηση. Θα περάσουν μήνες προτού να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε όλους όσοι έχουν ανάγκη”, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζέρι Μπουρκ, ένας εκπρόσωπος του Παγκόσμιο Προγράμματος Τροφίμων (PAM), κάνοντας έκκληση στη διεθνή αλληλεγγύη: το PAM “χρειάζεται αμέσως οικονομική στήριξη από τα κράτη και τους πολίτες για να χορηγήσει ανθρωπιστική βοήθεια σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και τη χρειάζεται τώρα”, είπε.

Οι αρχές της Μοζαμβίκης δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη φάση της εκτίμησης των ζημιών, μία εβδομάδα μετά το πέρασμα του κυκλώνα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 293, οι πληγέντες ξεπερνούν τις 350.000 και τουλάχιστον 30.000 σπίτια έχουν καταστραφεί. Από σήμερα, οι διασώστες χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα, μικρά αεροσκάφη για να επιθεωρούν τις πλημμυρισμένες ζώνες και να έχουν μια καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει. Ο υπουργός Περιβάλλοντος Σέισο Κορέια είπε ότι αύριο Σάββατο θα οργανωθούν και νέοι καταυλισμοί για τους εκτοπισμένους. Οι περισσότεροι σήμερα, τόσο στη Ζιμπάμπουε όσο και στη Μοζαμβίκη, ζουν σε σχολεία, ξενοδοχεία και εκκλησίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ