search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 17:27
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.03.2019 17:31

Ο κυκλώνας Ιντάι «έφερε» χολέρα και ελονοσία στη Μοζαμβίκη

22.03.2019 17:31
Ο κυκλώνας Ιντάι «έφερε» χολέρα και ελονοσία στη Μοζαμβίκη - Media

 

Κρούσματα χολέρας αναφέρθηκαν στην πόλη Μπέιρα της Μοζαμβίκης, η οποία ισοπεδώθηκε από τον καταστροφικό κυκλώνα Ιντάι την περασμένη εβδομάδα, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή από τη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC).

Οι ομάδες των εθελοντών που βοηθούν τους πληγέντες ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για το ξέσπασμα επιδημιών στην περιοχή. “Ήδη, έχουν αναφερθεί στην Μπέιρα ορισμένα κρούσματα χολέρας, καθώς αυξάνεται και ο αριθμός των κρουσμάτων ελονοσίας μεταξύ των ανθρώπων που παγιδεύτηκαν από τα νερά της πλημμύρας”, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η χολέρα μεταδίδεται από τα κόπρανα σε μολυσμένα νερά ή τρόφιμα και μια επιδημία μπορεί πολύ γρήγορα να εξελιχθεί σε ανθρωπιστική κρίση, ιδίως σε περιοχές όπου έχει καταστραφεί το σύστημα αποχέτευσης. Η ασθένεια μπορεί να σκοτώσει μέσα σε λίγες ώρες, αν δεν δοθεί η κατάλληλη θεραπεία.

Σύμφωνα με τον επίσημο, προσωρινό απολογισμό –που θεωρείται βέβαιο ότι θα αυξηθεί– ο κυκλώνας Ιντάι σκότωσε περίπου 400 ανθρώπους στη Μοζαμβίκη και τη Ζιμπάμπουε. Χιλιάδες άλλοι έχασαν τα σπίτια τους, τις καλλιέργειές τους, μέχρι και τα ρούχα που φορούσαν.

Η διευθύντρια της Unicef, Ενριέτα Φορ, που βρίσκεται στη Μοζαμβίκη, τόνισε ότι αφού διανοιχθούν οι κεντρικοί οδικοί άξονες και απεγκλωβιστούν όσοι βρίσκονται ακόμη σε πλημμυρισμένες ζώνες, το επόμενο στάδιο είναι να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό “γιατί διαφορετικά αυτό που έχουμε να περιμένουμε είναι οι ασθένειες”. Εξέφρασε επίσης τον φόβο ότι εξαιτίας των σορών που αποσυντίθενται, της έλλειψης υγιεινής και υποδομών, υπάρχει κίνδυνος θα αυξηθούν τα κρούσματα χολέρας και ελονοσίας, δεδομένου ότι τα βρόμικα νερά λιμνάζουν και προσελκύουν πολλά κουνούπια.

Στο μεταξύ, η διανομή τροφίμων στους πληγέντες σε άλλες περιοχές ξεκίνησε μεν, αλλά με χαοτικό τρόπο. Στο Ντόντο, στην κεντρική Μοζαμβίκη, εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν την Πέμπτη να πάρουν από μια μερίδα σε ένα σχολείο που έχει μετατραπεί σε καταυλισμό εκτοπισμένων.

“Έχω παιδιά, έχω τέσσερα παιδιά και θα φάνε σκέτο ψωμί; Δώστε μου μια τσάντα με τρόφιμα” είπε ένας άνδρας με φανερά τα σημάδια της πείνας στο πρόσωπό του.

“Η έκταση του προβλήματος ξεπερνά τα μέσα που έχει στη διάθεσή της οποιαδήποτε χώρα και οποιαδήποτε κυβέρνηση. Θα περάσουν μήνες προτού να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε όλους όσοι έχουν ανάγκη”, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζέρι Μπουρκ, ένας εκπρόσωπος του Παγκόσμιο Προγράμματος Τροφίμων (PAM), κάνοντας έκκληση στη διεθνή αλληλεγγύη: το PAM “χρειάζεται αμέσως οικονομική στήριξη από τα κράτη και τους πολίτες για να χορηγήσει ανθρωπιστική βοήθεια σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και τη χρειάζεται τώρα”, είπε.

Οι αρχές της Μοζαμβίκης δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη φάση της εκτίμησης των ζημιών, μία εβδομάδα μετά το πέρασμα του κυκλώνα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 293, οι πληγέντες ξεπερνούν τις 350.000 και τουλάχιστον 30.000 σπίτια έχουν καταστραφεί. Από σήμερα, οι διασώστες χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα, μικρά αεροσκάφη για να επιθεωρούν τις πλημμυρισμένες ζώνες και να έχουν μια καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει. Ο υπουργός Περιβάλλοντος Σέισο Κορέια είπε ότι αύριο Σάββατο θα οργανωθούν και νέοι καταυλισμοί για τους εκτοπισμένους. Οι περισσότεροι σήμερα, τόσο στη Ζιμπάμπουε όσο και στη Μοζαμβίκη, ζουν σε σχολεία, ξενοδοχεία και εκκλησίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kinisi kifisos 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έξοδος Αγίου Πνεύματος: Όπου φύγει φύγει οι εκδρομείς – Μποτιλιάρισμα 12 χλμ στον Κηφισό – Γεμάτα τα ΚΤΕΛ, «βουλιάζουν» τα λιμάνια

opekepe sillifthentes kriti – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι πρώτοι κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

medvedev
ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: H EE «να βγάλει τον σκασμό» για τη συντριβή του ρωσικού drone – Οι πολίτες της «δεν θα μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι»

akinita_0801_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές πώλησης και ενοικίασης – Ποιες περιοχές πρωταγωνιστούν

mpeos_2204_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αχιλλέας Μπέος: Δεν τον χάλασε που αποζημιώνει δημοσιογράφους για το «άπλυτοι, βρομιάρηδες, σκουπίδια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

doudwnis loverdos thewni theodorikakos
ΚΑΛΧΑΣ

Το δίλημμα για τις εκλογές, η ταραχή ΠΑΣΟΚ με τα γκάλοπ, ο Λοβέρδος και η Άννα, η «Masia» του Τσίπρα, η πίεση Θεοδωρικάκου στα σούπερ μάρκετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 17:27
kinisi kifisos 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έξοδος Αγίου Πνεύματος: Όπου φύγει φύγει οι εκδρομείς – Μποτιλιάρισμα 12 χλμ στον Κηφισό – Γεμάτα τα ΚΤΕΛ, «βουλιάζουν» τα λιμάνια

opekepe sillifthentes kriti – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι πρώτοι κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

medvedev
ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: H EE «να βγάλει τον σκασμό» για τη συντριβή του ρωσικού drone – Οι πολίτες της «δεν θα μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι»

1 / 3