Βόλος: Πυροσβέστες απεγκλώβισαν γλάρο από φωταγωγό πολυκατοικίας (Photos)

Έναν γλάρο απεγκλώβισε σήμερα αργά το απόγευμα η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τον φωταγωγό της πολυκατοικίας επί της οδού Αντωνοπούλου μεταξύ Αλεξάνδρας και Τ. Οικονομάκη. Ένοικος της πολυκατοικίας όπου στεγάζονται και τα γραφεία της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, άκουσε το πουλί, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα να κράζει. Ο ένοικος βρίσκονταν στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας, ωστόσο το πουλί βρίσκονταν εγκλωβισμένο στον φωταγωγό σε χαμηλότερο όροφο.

Ο γλάρος για άγνωστο λόγο έπεσε μέσα στον φωταγωγό της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να μη μπορεί να πετάξει και να βγει, αφού ήταν πολύ στενός, ενώ επιπλέον υπήρχαν σωληνώσεις και δεν ήταν δυνατό να ανοίξει τα φτερά του.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 5.17 το απόγευμα, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε, καθώς υπήρχαν διακλαδώσεις στην αποχέτευση που εμπόδιζαν την πρόσβαση των πυροσβεστών στο σημείο, που ήταν εγκλωβισμένος ο γλάρος.

Μετά από επικοινωνία και με την ΕΛΜΕ, προκειμένου να βρεθεί τρόπος να ανοίξει κάποιο γραφείο σε χαμηλότερο όροφο της πολυκατοικίας, ένα όχημα της Πυροσβεστικής με τρία άτομα, αναχώρησε εκ νέου στις 7.20 για το σημείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού του πτηνού.

Ο γλάρος ήταν τραυματισμένος στα φτερά και δε μπορούσε να πετάξει. Οι πυροσβέστες τύλιξαν το πουλί με μία κουβέρτα και το πήγαν στο λιμάνι του Βόλου, όπου το άφησαν ελεύθερο στη θάλασσα.

Πηγή: ΕΡΤ, Φωτογραφίες: magnesianews.gr