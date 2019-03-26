Κόνιτσα: Σεσημασμένος χρυσαυγίτης ο εγκέφαλος της επίθεσης με ρόπαλα εναντίον προσφυγόπουλων

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Tριαντάχρονος επιχειρηματίας με έντονη ακροδεξιά δράση στην Ηπειρο και στενές επαφές με υψηλόβαθμα στελέχη της Χρυσής Αυγής είναι ο ενορχηστρωτής της πρόσφατης πρωτοφανούς ρατσιστικής επίθεσης κουκουλοφόρων με ρόπαλα κατά ασυνόδευτων προσφυγόπουλων στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο παιδιά, το ένα με κάταγμα στο χέρι.

Ο δράστης, ιδιοκτήτης ξενώνα στα Ζαγοροχώρια που έχει ταυτοποιηθεί από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Ασφάλειας Ιωαννίνων, ευθύνεται για τουλάχιστον δύο επιβεβαιωμένες επιθέσεις το τελευταίο διάστημα εναντίον ανθρώπων που δίνουν μάχες κατά της ακροδεξιάς στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Εθνους, καταγγέλλεται ως ο «υπαρχηγός» ενός πυρήνα χρυσαυγιτών που τρομοκρατεί και δηλητηριάζει την ανεκτική κοινωνία της Κόνιτσας, στρατολογώντας ανήλικους νέους.

Εκτός από τον 30χρονο, που έχει εξαφανιστεί τις τελευταίες μέρες, στην επίθεση της 17ης Μαρτίου συμμετείχαν και τρεις 17χρονοι μαθητές του ΕΠΑΛ Κόνιτσας, οι οποίοι επίσης έχουν ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία, καθώς και ακόμα ένα άτομο, που αναζητείται.

Σε βάρος των τεσσάρων σχηματίζεται δικογραφία για απρόκλητη σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και κλοπή κατά συναυτουργία, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου για τον ρατσιστικό χαρακτήρα των πράξεών τους.

Οι επτά ανήλικοι Αφγανοί, που φιλοξενούνται στη δομή Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων της Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ» στην Κόνιτσα, έπαιζαν μπάσκετ στο γήπεδο της κωμόπολης το βράδυ της Κυριακής 17 Μαρτίου, όταν δέχτηκαν την απρόκλητη επίθεση ομάδας πέντε κουκουλοφόρων.

Οι δράστες εφόρμησαν εναντίον τους, βρίζοντας και κραδαίνοντας ρόπαλα.

Τα παιδιά άρχισαν να τρέχουν τρομοκρατημένα για να σωθούν. Ωστόσο, ένα απ’ αυτά παραπάτησε και έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να το προλάβουν οι δράστες και να το χτυπήσουν άγρια.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι.

Επίσης, λόγω των χτυπημάτων, οι γιατροί τον έραψαν και στα πόδια. Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένα άλλο παιδί για τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι υπόλοιποι πρόσφυγες βρήκαν καταφύγιο στο Αστυνομικό Τμήμα της Κόνιτσας, όπου κατήγγειλαν το γεγονός.

Η επιτόπια αστυνομική έρευνα δεν απέδωσε, καθώς οι δράστες είχαν φροντίσει να εξαφανιστούν.

Η υπόθεση ανατέθηκε στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Ασφάλειας Ιωαννίνων. Από την αρχή οι έρευνες στράφηκαν προς ακροδεξιούς της περιοχής, οι οποίοι έχουν κταγγελθεί και για άλλα κρούσματα ρατσιστικής βίας στο πρόσφατο παρελθόν.

Οι αστυνομικοί χρειάστηκαν μόνο λίγες μέρες για να φτάσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ο 30χρονος, που είναι γνωστός της Ασφάλειας για την ακροδεξιά δράση και ρητορική του, μπήκε στο «στόχαστρο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι Αφγανοί που έπεσαν θύματα της επίθεσης τον αναγνώρισαν, ενώ άλλες μαρτυρίες και στοιχεία επιβεβαίωσαν την εμπλοκή του.

Τις τελευταίες μέρες ο ίδιος είναι εξαφανισμένος, γνωρίζοντας πως οι Αρχές βρίσκονταν στα ίχνη του.

Συγχρόνως, φρόντισε να «κατεβάσει» τον λογαριασμό του στο Facebook, προκειμένου να σβήσει τα ίχνη της δράσης του πλάι σε πρωτοκλασάτα στελέχη της Χρυσής Αυγής, που είχε απαθανατίσει ο ίδιος, προβάλλοντάς τα με υπερηφάνεια.

Ο νεαρός, γόνος επιχειρηματικής οικογένειας από τη Θεσσαλονίκη, έχει εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια στην Αρίστη Ζαγορίου, όπου λειτουργεί ξενώνα, ενώ έχει αναπτύξει έντονη ακροδεξιά δράση στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, αλλά και στην Αλβανία.

Τον περασμένο Νοέμβριο ήταν ένας από αυτούς που κρατούσαν στους ώμους τους το φέρετρο του Κωνσταντίνου Κατσίφα, στην κηδεία του στους Βουλιαράτες. Είναι εθνοφύλακας, κυκλοφορεί οπλισμένος και φέρεται ως ο δράστης μιας σειράς από βίαιες και εκφοβιστικές επιθέσεις.