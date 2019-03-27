Χαμηλή πτήση τουρκικών F-16 πάνω από Φαρμακονήσι και Αγαθονήσι

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Δύο νέα τουρκικά F-16 που επίσης εισήλθαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσεως στις 13:16 μμ πέταξαν πάνω από το Φαρμακονήσι σε ύψος 4.500 ποδιών και 3 λεπτά αργότερα πέταξαν πάνω από το Αγαθονήσι σε ύψος 18.000 ποδιών, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά που είχαν απογειωθεί από τη Σκύρο, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως, στις 12:20 το μεσημέρι, έτερο ζεύγος τουρκικών F-16 το οποίο επίσης αναγνωρίσθηκε και αναχαιτίσθηκε από ελληνικά μαχητικά που είχαν απογειωθεί από τη Λήμνο, και πλέον έχει εγκαταλείψει το FIR Αθηνών, είχε πετάξει πάνω από το Φαρμακονήσι σε ύψος 25.000 ποδιών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ