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27.03.2019 14:40

Κτηνωδία: Θάνατο διά μαστιγώματος ή λιθοβολισμού σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει το Μπρουνέι

27.03.2019 14:40
Κτηνωδία: Θάνατο διά μαστιγώματος ή λιθοβολισμού σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει το Μπρουνέι - Media

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Τον αποτροπιασμό της διεθνούς κοινότητας και την καταγγελία της Διεθνούς Αμνηστίας προκάλεσαν οι επί το πολύ χείρω αλλαγές στον ποινικό κώδικα στις οποίες προχώρησε το βασίλειο του Μπρουνέι.

Σύμφωνα με αυτές, πλέον τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα που θα συλλαμβάνονται θα κινδυνεύουν με καταδίκη σε θάνατο διά λιθοβολισμού ή διά μαστιγώματος, σε μια ακραία εφαρμογή της σαρία.

Στο Μπρουνέι η ομοφυλοφιλία είναι απαγορευμένη και επισύρει βαρύτατες ποινές φυλάκισης, ωστόσο, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, πλέον ο νόμος γίνεται «απάνθρωπος» και «φρικιαστικός».

Παράλληλα, η οργάνωση καταγγέλλει ότι οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα φέρνουν και ποινές ακρωτηριασμού για το αδίκημα της κλοπής, ακόμα και σε παιδιά.

Σημειώνεται ότι ήδη από το 2014 το Μπρουνέι έχει εισάγει στοιχεία της σαρία στο νομικό περιβάλλον του, όπως ποινές φυλάκισης για εγκυμοσύνη εκτός γάμου και απουσία από την προσευχή της Παρασκευής.

Επίσης, έχει εισάγει την τιμωρία του ραβισμού για κάποιες παραβάσεις, ενώ για την ώρα στη χώρα δεν έχουν υπάρξει αντιδράσεις για το νέο νομικό πλαίσιο κατά της ομοφυλοφιλίας.

Πηγή: Independent

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