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27.03.2019 13:47

Σαντορινιός: Αυτά είναι τα έργα που δίνουν ζωή στο Αγαθονήσι – Έτσι απαντάμε στην Τουρκία

27.03.2019 13:47
Σαντορινιός: Αυτά είναι τα έργα που δίνουν ζωή στο Αγαθονήσι - Έτσι απαντάμε στην Τουρκία - Media

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«Απαντάμε με αποφασιστικότητα σε κάθε πρόκληση, όπως άλλωστε φάνηκε και από την απάντηση του πρωθυπουργού από το Αγαθονήσι. Δεν είμαστε διατεθειμένοι για καμία παραχώρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας σε κανένα σημείο του Αιγαίου. Και αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά ως κυβέρνηση, πόσο κοντά είμαστε στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά μας, όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, μιλώντας στον «Real Fm».

Τόνισε ότι το Αγαθονήσι καλύπτεται ακτοπλοϊκά σχεδόν καθημερινώς από δρομολόγια πλοίων, ενώ έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί έργα για σημαντικές λιμενικές υποδομές.

Ανέφερε ότι, χθες, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου-Αγαθονησίου και τα πρώτα έργα που θα εκτελέσει θα είναι η επέκταση του λιμανιού του Αγαθονησίου, ένα αλιευτικό καταφύγιο και, προς το τέλος του μήνα, θα ολοκληρωθεί και η δεύτερη αφαλάτωση που θα καταστήσει υδατικά αυτόνομο το νησί.

«Ως αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θέλω να καταστήσω σαφές ότι τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος περιπολούν καθημερινά στα νησιά μας για να προασπίζονται τα συμφέροντα και της χώρας μας αλλά και των ψαράδων μας», δήλωσε ο κ. Σαντορινιός.

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