Ροζ φλαμίνγκο εμποδίζει αεροπλάνο να απογειωθεί (Video)

Συνέβη και αυτό στην ισπανική Μαγιόρκα! Ροζ φλαμίνγκο «βολτάρει» στον αερολιμένα της Πάλμα, εμποδίζοντας άθελά του την απογείωση αεροπλάνου!

Το ροζ φλαμίνγκο, όχι μόνο δεν πτοήθηκε από τις κόρνες που ακουγόντουσαν αλλά συνέχισε απτόητο το βάδην του, προκαλώντας την αναστάτωση του προσωπικού του αεροδρομίου.

Un flamenco recibía esta mañana a los pasajeros que llegaban al aeropuerto de Palma. Muy elegante, paseando por la plataforma…. pic.twitter.com/xmNBui2WtI — Controladores Aéreos (@controladores) April 7, 2019

Το video αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Twitter των Controladores Aeroes, με την ακόλουθη επεξήγηση: «Ένα φλαμίνγκο υποδέχεται τους επισκέπτες που φτάνουν στο αεροδρόμιο της Palma. Πολύ κομψό, περπατώντας στον τροχόδρομο…»

Τελικά, ειδική ομάδα διασωστών ζώων κλήθηκε να χειριστεί αρμοδίως την κατάσταση αλλά μέχρι να φτάσουν και να επιμεληθούν της κατάστασης, το ξεχωριστό πουλί είχε αναχωρήσει!