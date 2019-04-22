Γιατί δεν πρέπει να «κρατάτε» ποτέ το φτέρνισμα

Ξέρατε ότι όταν φτερνίζεστε, 100.000 μικρόβια εκτοξεύονται από τη ρινική σας οδό με ταχύτητα πάνω από 100χλμ/ώρα; Είτε κρατάτε ένα φτέρνισμα κλείνοντας την μύτη με το χέρι σας ή κλείνοντας το στόμα σας, δεν είναι μια καλή ιδέα, σύμφωνα με την ωτορινολαρυγγολόγο δρ. Aliison Catlett Woodall Ιατρικού Κέντρου του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Αρκάνσας.

“Πριν από το φτέρνισμα, ένα σημαντικό ποσό πίεσης του αέρα συσσωρεύεται στους πνεύμονες κατά την προετοιμασία του της άμεσης εκκένωσης της ρινικής κοιλότητας. Αν το φτέρνισμα συγκρατείται κλείνοντας την μύτη ή κρατώντας το στόμα κλειστό, αυτό ωθεί τον πεπιεσμένο αέρας πίσω στην ευσταχιανή σάλπιγγα και μέσα στην κοιλότητα του μέσου ωτός”, αναλύει η δρ Woodall.

Απώλεια ακοής από φτέρνισμα;

Ο κίνδυνος τραυματισμού και απώλειας ακοής από αυτή την πρακτική μπορεί να είναι σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο, δεν είναι κάτι αδύνατο. Η πίεση από ένα φτέρνισμα είναι ικανή να προκαλέσει εσωτερική ζημιά στο αυτί, συμπεριλαμβανομένης της ρήξης τυμπάνου.

“Αυτό το είδος τραύματος στις μεμβράνες του μέσου και έσω ωτός προκαλεί ξαφνική σοβαρή απώλεια ακοής, βαρηκοΐα, ακόμη και ίλιγγο”, προσθέτει η δρ. Woodall.

Άλλες σωματικές βλάβες που μπορεί να προκύψουν, αν “κρατάτε” ένα φτέρνισμα περιλαμβάνουν τραυματισμούς διαφράγματος, ρήξη των αιμοφόρων αγγείων στα μάτια, και ρήξη ή αποδυνάμωση των αιμοφόρων αγγείων στον εγκέφαλο.

Πώς μπορείτε να αποφύγετε αυτούς τους τραυματισμούς; Η καλύτερη επιλογή είναι να αφήνετε τον εαυτό σας να φτερνίζεται χωρίς κανένα περιορισμό!

Πηγή: iatropedia