ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 00:17
23.04.2019 17:05

ΙΣΑ κατά Πολάκη: Αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη για την επίθεση στον Κυμπουρόπουλο

Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στο πλαίσιο έκτακτης συνεδρίασής του, αποφάσισε την αυτεπάγγελτη κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας, κατά του ιατρού Παύλου Πολάκη, για δηλώσεις του αναφορικά, με το μέλος του ΙΣΑ Σ. Κυμπουρόπουλου.
 
Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ του ΙΣΑ, ανακύπτει ζήτημα κατεπείγοντος, με δεδομένο την πρωτοφανή δημόσια επίθεση συναδέλφου κατά συναδέλφου, αλλά και την έκταση που έχει πάρει το θέμα στην ελληνική κοινωνία.
 
Έγινε πρόταση για το σχηματισμό πειθαρχικού φακέλου και την άμεση αποστολή εγγράφου στον ιατρό Π. Πολάκη ,για τις έγγραφες απόψεις του, όσον αφορά στη σκοπιμότητα της ανάρτησής του κατά συναδέλφου ΑΜΕΑ, κατά πόσο συνάδει ενόψει του περιεχομένου της, με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ΚΙΔ- ν. 3418/2005) υποχρέωση κάθε ιατρού να διατηρεί καλές επαγγελματικές σχέσεις με τους συναδέλφους του, να βοηθά αυτούς πρόθυμα και να μην τους επικρίνει δημοσίως.
 
Καθώς και με τη βασική υποχρέωση του ιατρού να απόσχει από κάθε πράξη που είναι δυνατόν να βλάψει την τιμή και την αξιοπρέπεια του ιατρού και να κλονίσει την πίστη του κοινού προς το ιατρικό επάγγελμα, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την επαγγελματική του συμπεριφορά, ώστε να καταξιώνεται στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου και να προάγει το κύρος και την αξιοπιστία του ιατρικού σώματος, συμπεριφορά που πρέπει να επιδεικνύει κάθε ιατρός όχι μόνον κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, αλλά και στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής έκφανσης της προσωπικότητάς του(άρθρο 2 του ΚΙΔ).
 
Σημειώνεται ότι στη διάταξη του άρθρου 321 του ν. 4512/2018 ορίζεται ότι : «Σε περίπτωση καταγγελίας για πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο έλαβε χώρα σε διαφορετικό Σύλλογο από το Σύλλογο εγγραφής, αρμόδιο για την παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, καθώς και για την εκδίκαση και την επιβολή ποινής ή την απαλλαγή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου που τελέστηκε το παράπτωμα.».
Τρόμος για πατέρα και γιο στη Βάρκιζα: Καταπλακώθηκαν από χώματα ενώ έκαναν ηλιοθεραπεία 

Τραμπ: Θετικός σε εκεχειρία στον Λίβανο, αλλά όχι μέρος των διαπραγματεύσεων με Ιράν

Σκληρές δηλώσεις Νετανιάχου μετά τις συνομιλίες με τον Λίβανο: «Στόχος η διάλυση της Χεζμπολάχ»

Καταγγελία για τον 26χρονο που εμπλέκεται στον θάνατο της Μυρτούς: «Έβαλε χάπι βιασμού στο ποτό μου»

Champions League: Στα ημιτελικά η Μπάγερν σε ματσάρα στο Μόναχο, 4-3 την Ρεάλ – Στους «4» και η Άρσεναλ μετά το 0-0 με τη Σπόρτινγκ στο Λονδίνο

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

