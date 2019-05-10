Πανικός στο Τορόντο – Αεροπλάνο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο (Photos/Video)

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Πανικός επικράτησε στο διεθνές αεροδρόμιο του Τορόντο τα ξημερώματα της Παρασκευής (τοπική ώρα), όταν αεροσκάφος της Air Canada Express συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.
Update Air Canada Jazz #AC8615 was struck by a fuel truck while taxiing to the gate. Truck driver charged by police with dangerous driving. Aircraft spun 180 degrees after being hit. Police say 5 people, including both pilots, were treated in hospital for minor injuries. pic.twitter.com/ydOrflyJ7Z
— Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) May 10, 2019
Το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαιναν 50 άνθρωποι, είχε επιστρέψει στο Τορόντο λόγω ομίχλης στο αεροδρόμιο προορισμού και βρισκόταν στη διαδικασία της στάθμευσης όταν πάνω του προσέκρουσε το βυτιοφόρο.
Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο κυβερνήτες, μία αεροσυνοδός και δύο επιβάτες. Το αεροπλάνο υπέστη σοβαρότατες ζημιές.
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