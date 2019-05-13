ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 21:28
13.05.2019 15:59

Σφοδρή επίθεση Σοφιανου κατά ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΦΣΥΝ: Πρωτόγονος αντικομμουνισμός

“Ο Θ. Μεγαλοοικονόμου, σε άρθρο του στην ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδας των Συντακτών, κάνοντας προφανώς τον εκπρόσωπο του ενός από τους δύο συνδυασμούς της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Δήμο της Αθήνας, προχωρά σ’ ένα όργιο διαστρέβλωσης των θέσεων του ΚΚΕ, που επανειλημμένα έχουν διατυπωθεί στο δημόσιο λόγο, προσθέτοντας και μπόλικο πρωτόγονο αντικομμουνισμό. Ο στόχος είναι να καλύψει τα αδιέξοδα που έχουν οι συνδυασμοί της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Αθήνα.
 
Η διαστρέβλωση αφορά τις θέσεις του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπείρωσης για το οργανωμένο έγκλημα στην Αθήνα, την αντιμετώπιση οργανωμένων συμμοριών, ημεδαπών και αλλοδαπών, από την Αστυνομία, που είναι η δουλειά της” δήλωσε ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με τη “Λαϊκή Συσπείρωση”, σχετικά με δημοσίευμα της ιστοσελίδας της “Εφημερίδας των Συντακτών”.
 
Προσθέτει ότι “έχουμε επανειλημμένως καταγγείλει το καθεστώς κερδοσκόπων «αλληλέγγυων» και ΜΚΟ, με τις καταλήψεις κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας και στην Αχαρνών, που εκμεταλλεύονται τους πρόσφυγες, στοιβάζοντάς τους σε απάνθρωπες συνθήκες, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ευθύνη της κυβέρνησης να στεγάσει και να στηρίξει με ανθρώπινους όρους αυτόν τον κόσμο”.
 
“Ο Θ. Μεγαλοοικονόμου, αναμασώντας τα γνωστά αντικομμουνιστικά στερεότυπα, που χρησιμοποιούν και οι χρυσαυγίτες, περί Στάλιν και σταλινοφασιστών, φέρνει στα μέτρα του τις θέσεις μας, πράγμα που δεν έκανε ούτε η υποψήφια με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μιλώντας στην εκδήλωση μετά από εμένα” καταλήγει στη δήλωσή του ο Ν. Σοφιανός.
