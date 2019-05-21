Ξεσηκώθηκαν οι λιμενεργάτες στη Γένοβα – Δεν φόρτωσαν πλοίο με όπλα για τη Σαουδική Αραβία

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Αρνήθηκαν να φορτώσουν πλοίο που μετέφερε όπλα στη Σαουδική Αραβία οι εργάτες στο ιταλικό λιμάνι της Γένοβας.

Το σωματείο των λιμενεργατών προκήρυξε απεργία, «παγώνοντας» κάθε εργασία στο λιμάνι μέχρι το πλοίο να αναχωρήσει από τη Γένοβα. Είχαν προηγηθεί προσπάθειες να αποφευχθεί οποιοσδήποτε ελλιμενισμός του πλοίου στην Ιταλία, κάτι που ωστόσο δεν κατέστη εφικτό. Όταν όμως το πλοίο έφτασε στη Γένοβα έγινε δεκτό από διαδηλωτές που κρατούσαν πανό με αναφορές στον εξοντωτικό πόλεμο που διεξάγει η Σαουδική Αραβία στην Υεμένη.

Η διοίκηση του λιμανιού αναγνώρισε ότι κάποια υλικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πολεμικούς σκοπούς, ωστόσο υποστήριξε ότι όσα προϊόντα δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο της Υεμένης πρέπει να φορτωθούν. Οι λεπτομέρειες αναμενόταν να συζητηθούν σε συνάντηση εκπροσώπων του σωματείου με τη διοίκηση του λιμένα.

Το πλοίο φορτώθηκε με όπλα στο Βέλγιο, ωστόσο, μετά από κινητοποίηση των λιμενεργατών, δεν έλαβε επιπλέον φορτίο από τη Γαλλία, όπως προγραμματιζόταν.

Ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει τον εν εξελίξει πόλεμο στην Υεμένη ως τη χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή στον πλανήτη, λόγω του αποκλεισμού που έχει επιβάλει η Σαουδική Αραβία, με τους νεκρούς να αναμένεται να φτάσουν τους 230.000 ως το τέλος του χρόνου.