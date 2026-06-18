Η Μεγάλη Βελανιδιά του Δάσους του Σέργουντ, ένα από τα αρχαιότερα και πιο γνωστά δέντρα της Ευρώπης, πέθανε σε ηλικία τουλάχιστον 1.000 ετών. Το εμβληματικό δέντρο στο Νότιγχαμσαϊρ της Αγγλίας δεν έβγαλε καθόλου φύλλα φέτος, έπειτα από διαδοχικά θερμά και ξηρά καλοκαίρια που επιβάρυναν σημαντικά την κατάστασή του.

Σύμβολο του Σέργουντ και του Ρομπέν των Δασών

Η βελανιδιά, με κορμό περιμέτρου περίπου 11 μέτρων και κλαδιά που απλώνονταν σε διάμετρο 28 μέτρων, αποτελούσε κάθε χρόνο πόλο έλξης για εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Η φήμη της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τον μύθο του Ρομπέν των Δασών, καθώς σύμφωνα με την παράδοση προσέφερε καταφύγιο στον ίδιο και τους συντρόφους του όταν κρύβονταν από τον Σερίφη του Νότιγχαμ.

Αν και οι ειδικοί σημειώνουν ότι το δέντρο πιθανότατα δεν ήταν κούφιο την εποχή στην οποία τοποθετείται ο θρύλος, η Μεγάλη Βελανιδιά εξελίχθηκε σε ζωντανό σύμβολο του Σέργουντ και της αγγλικής λαϊκής παράδοσης. Το όνομά της δόθηκε προς τιμήν του ταγματάρχη Hayman Rooke, τοπικού ιστορικού που την περιέγραψε το 1790.

Η κλιματική κρίση και η ανθρώπινη πίεση

Σύμφωνα με τους διαχειριστές της περιοχής, η παρακμή της δεν οφείλεται σε έναν και μόνο παράγοντα. Η κλιματική κρίση, οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, οι υψηλές θερμοκρασίες και η έλλειψη θερινών βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Ιδιαίτερα επιβαρυντικός θεωρείται ο καύσωνας του 2022, όταν στη Βρετανία καταγράφηκαν θερμοκρασίες-ρεκόρ κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στην επιδείνωση της υγείας του δέντρου συνέβαλαν επίσης η συμπίεση του εδάφους από τη συνεχή παρουσία επισκεπτών, η κακή ποιότητα του εδάφους, οι αλλαγές στον υδροφόρο ορίζοντα λόγω παλαιότερης εξόρυξης άνθρακα, αλλά και παρεμβάσεις που έγιναν στο παρελθόν με σκοπό τη διάσωσή του. Από το 1904 τα τεράστια κλαδιά του στηρίζονταν με υποστυλώματα και μεταλλικές αλυσίδες, ενώ τη δεκαετία του 1960 κούφια τμήματα του κορμού είχαν γεμίσει με σκυρόδεμα.

Θα παραμείνει όρθια ως πολύτιμος βιότοπος

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι, αν και οι παρεμβάσεις αυτές έγιναν με καλές προθέσεις, περιόρισαν τη φυσική διαδικασία γήρανσης της βελανιδιάς. Τα αρχαία δέντρα, όταν αφήνονται ανεπηρέαστα, συχνά αποβάλλουν κλαδιά και «χαμηλώνουν», μειώνοντας έτσι τις ανάγκες τους σε νερό και θρεπτικά στοιχεία.

Παρά τον θάνατό της, η Μεγάλη Βελανιδιά δεν θα απομακρυνθεί. Θα παραμείνει όρθια, καθώς το νεκρό ξύλο της αποτελεί πολύτιμο βιότοπο για έντομα, μύκητες, πουλιά και άλλα είδη άγριας ζωής. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις τονίζουν ότι η απώλειά της αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των αρχαίων δέντρων, τα οποία αποτελούν αναντικατάστατα οικοσυστήματα και πολύτιμα μνημεία φυσικής κληρονομιάς.

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