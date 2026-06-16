Λαγοκέφαλοι στις ελληνικές θάλασσες: Οι κίνδυνοι για τους λουόμενους και οι οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού

Οι λαγοκέφαλοι συναντώνται πλέον σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας, με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται κυρίως στη νότια Ελλάδα.

H εμφάνισή τους προκαλεί ανησυχία και κάποιες φορές τρόμο στους λουόμενους.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή τη συνεχώς αυξανόμενη παρουσία του λαγοκέφαλου, ενημερώνει τους πολίτες για τους κινδύνους που εγκυμονεί το συγκεκριμένο είδος ψαριού και δίνει οδηγίες Πρώτων Βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμά του.

Ο λαγοκέφαλος περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη (τετροδοτοξίνη), η οποία καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη.

Επειδή η κατανομή της τοξίνης ποικίλλει, κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση. Αν και το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, οι ιδιαίτερα ισχυρές σιαγόνες του, που μοιάζουν με ράμφος, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία.

Ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνιστά:

Άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε τοπικά αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού.

Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, κρατώντας το μέλος ψηλά

Αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια, το τραύμα από το δάγκωμα, θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό ορό, ίσως κι ράμματα αν το τραύμα είναι βαθύ.

Σε περίπτωση που το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή η αιμορραγία είναι έντονη, οι πολίτες θα πρέπει να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ (166) ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης (112), παρέχοντας τις κατάλληλες Πρώτες Βοήθειες μέχρι την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας.

Γιατί έφτασαν στην Ελλάδα

Οι λαγοκέφαλοι προέρχονται από τον Ινδικό Ωκεανό και εισήλθαν στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων τα τελευταία χρόνια έχει ευνοήσει την εγκατάσταση και την ταχεία εξάπλωσή τους σε όλο και μεγαλύτερες περιοχές.

Η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα συγκαταλέγονται στις περιοχές που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τα ψάρια αυτά εμφανίζονται συχνά σε ρηχά νερά, κοντά σε παραλίες, λιμανάκια και αλιευτικά καταφύγια, αυξάνοντας τις πιθανότητες επαφής με λουόμενους και ψαράδες.

Γιατί θεωρούνται τόσο επικίνδυνοι

Η μεγαλύτερη απειλή για τον άνθρωπο προέρχεται από την τετραοδοτοξίνη, η οποία βρίσκεται σε διάφορα μέρη του σώματος του ψαριού, όπως το δέρμα, τα εσωτερικά όργανα και η σάρκα.

Η ουσία αυτή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση και σε ορισμένες περιπτώσεις να αποβεί μοιραία, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Παράλληλα, οι λαγοκέφαλοι προκαλούν σημαντικές οικονομικές ζημιές στον αλιευτικό κλάδο. Τα ιδιαίτερα ισχυρά και κοφτερά δόντια τους μπορούν να καταστρέψουν δίχτυα, παραγάδια και εξοπλισμό ιχθυοκαλλιεργειών, αυξάνοντας το κόστος για τους επαγγελματίες της θάλασσας.

Έχουν καταγραφεί και δαγκώματα σε λουόμενους

Εκτός από τις ζημιές στην αλιεία, έχουν αναφερθεί περιστατικά κατά τα οποία λαγοκέφαλοι δάγκωσαν λουόμενους. Αν και τέτοια συμβάντα δεν είναι συχνά, αποτελούν έναν ακόμη λόγο για τον οποίο οι ειδικοί παρακολουθούν στενά την εξάπλωση του είδους στις ελληνικές θάλασσες.

Η απουσία φυσικών θηρευτών στη Μεσόγειο επιτρέπει στους λαγοκέφαλους να πολλαπλασιάζονται χωρίς ουσιαστικά εμπόδια, γεγονός που καθιστά ολοένα πιο επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων για τον έλεγχο του πληθυσμού τους.

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