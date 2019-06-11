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11.06.2019 17:57

Με «ασπίδες λέιζερ» εξοπλίζει καταδρομικά του το ναυτικό των ΗΠΑ

11.06.2019 17:57
Με «ασπίδες λέιζερ» εξοπλίζει καταδρομικά του το ναυτικό των ΗΠΑ - Media

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Για όσους εξ ημών έχουν δει «Σταρ Τρεκ», «Πόλεμο των Άστρων» ή οιαδήποτε άλλη ταινία που εντάσσεται στο είδος της «όπερας του διαστήματος» έχουμε ακούσει σίγουρα κάποιον από τους πρωταγωνιστές να λέει τη φράση: «Δεχόμαστε επίθεση, σηκώστε τις ασπίδες», εννοώντας ενεργειακά πεδία προστασίας από τα όπλα των αντιπάλων.

Φαίνεται, ωστόσο, ότι στις ΗΠΑ, η φράση αυτή ως το 2021 θα έχει γίνει πραγματικότητα για τα καταδρομικά κλάσεως Άρλι-Μπερκ του πολεμικού ναυτικού της χώρας, καθώς, σύμφωνα με το Verge, το πρώτο από αυτά τα σκάφη, το USS Preble, θα εφοδιαστεί με «ασπίδα λέιζερ».

Συγκεκριμένα, το καταδρομικό θα εφοδιαστεί με σύστημα λέιζερ, με το κωδικό όνομα HELIOS (από τα αρχικά «συστήματα High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler with Surveillance»), το οποίο θα χρησιμοποιεί την ενέργεια του πλοίου για να αποκρούει με λέιζερ διάφορες απειλές, όπως βλήματα, μικρά σκάφη ή drones σε κοντινή απόσταση.

Το HELIOS, μάλιστα, θα συνδεέται με το σύστημα ραντάρ για κατευιυνόμενα βλήματα του σκάφους, ώστε να παρέχει ακόμα μεγαλύτερη προστασία και ακρίβεια, τόσο για την «ασπίδα λέιζερ», όσο και για τα κατευθυνόμενα βλήματα που αποτελούν το βασικό του οπλικό σύστημα.

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