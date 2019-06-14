Γιάνης Βαρουφάκης για Πάολα Ρεβενιώτη: Έχει κερδίσει το δικαίωμα να εκφράζεται όπως θέλει

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Μια ανάρτηση έγραψε στο Twitter ο Γιάνης Βαρουφάκης, στην οποία στηρίζει την επιλογή του να μπει στο ψηφοδέλτιο του ΜέΡΑ25 η Πάολα Ρεβενιώτη.

«Η Πάολα εκπροσωπεί συνανθρώπους μας πάνω στους οποίους, χρόνια τώρα, ασκείται η πιο χυδαία, ύπουλη και δειλή βία μερίδας της κοινωνίας μας. Έχει κερδίσει το δικαίωμα να εκφράζεται/αμύνεται όπως θέλει. Εμείς στο ΜέΡΑ25 νιώθουμε τιμή μεγάλη που είναι στο ψηφοδέλτιο της Α’ Αθήνας», έγραψε.