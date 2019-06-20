Πιάστηκε λαγοκέφαλος-τέρας στην Κρήτη – Συναγερμός στους επιστήμονες (Photo)

Έναν τεράστιο λαγοκέφαλο έπιασε ψαράς στα ανοιχτά της Ιεράπετρας , σύμφωνα με δημοσίευμα του cretapost.gr.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που ανέβασε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, το ψάρι – εισβολέας είναι αρκετά μεγάλο ενώ ψαρεύτηκε από άτομο της παρέα του, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ανοιχτά της Ιεράπετρας.

Σημειώνεται ότι η κατανάλωση ενός λαγοκέφαλου μπορεί να επιφέρει αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια του κυκλοφορικού συστήματος, μυϊκή παράλυση και ακόμη και θάνατο.

Ωστόσο, η συνεχής αύξηση του πληθυσμού του τοξικού αυτού ψαριού στις ελληνικές θάλασσες έχει προκαλέσει πονοκέφαλο σε επιστήμονες και φορείς.

«Τα εισβολικά ψάρια ήρθαν για να μείνουν και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά. Δεν χαϊδεύουμε και δεν πιάνουμε ποτέ ένα ψάρι. Τον λαγοκέφαλο δεν τον τρώμε ποτέ. Το βασικό είναι να μάθουμε τα είδη και ποια είναι βρώσιμα», δηλώνει στο enikos.gr η Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος», Αναστασία Μήλιου.

Εκτός όμως του λαγοκέφαλου, βορειότερα θα συναντήσουμε και το λεοντόψαρο, είδος ψαριού το οποίο ανήκει στην ίδια οικογένεια με τη σκορπίνα και τη δράκαινα. Σύμφωνα με την κ. Μήλιου «το λεοντόψαρο είναι βρώσιμο, πολύ εύγευστο ψάρι, αρκεί να ξέρουμε πως πρέπει να το πιάσουμε».